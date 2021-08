Le super téléobjectif de Sigma pourrait être le nouveau roi du zoom pour les appareils photo sans miroir

in

Sigma a dévoilé son nouveau super téléobjectif pour les appareils photo sans miroir plein format Sony et Panasonic – et cela ressemble à de nouvelles options convaincantes pour les vivaneaux sportifs et fauniques.

L’objectif Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports a atterri pour les appareils photo à monture E et à monture L, ce qui signifie ceux de Sony, Panasonic, Leica et, bien sûr, Sigma lui-même. Malheureusement pour les fans de Canon et Nikon, il n’y a encore aucun signe de version pour leurs appareils photo à monture RF ou à monture Z.

Basé sur l’objectif Sigma 150-600 mm f/5-6.3 DG OS HSM S pour reflex numériques, Sigma affirme que sa version sans miroir a été conçue dès le départ pour les appareils photo sans miroir plein format. Bien que le titre soit cette énorme plage de zoom, il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui pourraient influencer les photographes au-delà de cette énorme portée.

Premièrement, le 150-600 mm F5-6.3 DG DN OS Sports est compatible avec les téléconvertisseurs 1,4x et 2x à monture L de Sigma, ce qui signifie que vous pouvez amener ses focales à 1200 mm (avec autofocus) sur un appareil photo comme le Panasonic Lumix S5.

Naturellement, vous aurez besoin d’une certaine stabilisation à ce genre de focales, et heureusement, l’ultra-téléobjectif de Sigma dispose d’un stabilisateur optique à quatre arrêts pour garder vos prises de vue stables. Fait intéressant, il existe également un système de « Zoom à double action » qui vous permet de zoomer de deux manières : en utilisant la méthode traditionnelle de torsion de l’anneau ou en poussant l’objectif dans la direction de prise de vue.

Les super téléobjectifs sont réputés pour leur poids provoquant une hernie, alors quel est le poids du 150-600 mm F5-6.3 DG DN OS Sports ? Eh bien, il est assez lourd à 2,1 kg, mais ce n’est pas beaucoup plus costaud que ses principaux rivaux. Le Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS, par exemple, pèse 2,12 kg très similaire, tandis que le Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC (qui n’est également disponible que pour les appareils photo Sony) se trouve à 1.725kg sur la balance.

Sigma promet naturellement une mise au point automatique rapide et précise à partir de son nouvel objectif, ce que nous devrons tester, mais il a certainement un fort héritage de la version DSLR sur laquelle il est basé. L’objectif a également 25 éléments dans 15 groupes et neuf lames d’ouverture, ce qui devrait produire un délicieux bokeh.

Analyse : le super téléobjectif pourrait offrir une super valeur

(Crédit image : Sigma)

Vous pourrez acheter le Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports à partir du 27 août pour 1 499 $ / 1 199 £ (environ 2 262 AU $), ce qui se compare à nouveau assez favorablement à ses rivaux.

C’est considérablement moins que le Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS qui coûtait 2 000 $ / 1 800 £ lors de son lancement en 2019 et s’est maintenu autour de ce prix. Et il est comparable au Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC, que vous pouvez trouver maintenant pour 1 399 $ / 1 379 £, malgré cet objectif offrant 100 mm de portée en moins.

Bien sûr, n’importe quel objectif à quatre chiffres n’est pas exactement un achat impulsif à la caisse de l’épicerie, mais la polyvalence de ce Sigma pourrait être extrêmement tentante pour les propriétaires d’appareils photo plein format Sony et Panasonic.

Le 150-600 mm F5-6.3 DG DN OS Sports se concentre à une distance relativement proche de 58 cm à son extrémité la plus large et est également étanche aux intempéries, ce qui signifie que vous obtenez à la fois une résistance à la poussière et aux éclaboussures. La seule vraie question est de savoir comment cet autofocus fonctionne, car il est particulièrement important pour les sujets cibles de son objectif, la faune, les sports mécaniques et à peu près tout ce qui bouge rapidement.

C’est dommage qu’il n’y ait pas encore de plans pour une version à monture RF ou à monture Z du nouvel objectif de Sigma, mais cela rend certainement la décision de super téléobjectif beaucoup plus difficile pour les fans de Sony et Panasonic, qui ont maintenant une gamme assez saine d’options de Sony, Tamron et maintenant Sigma.