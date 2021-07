Le superaliment des astronautes de la NASA balaie Mercadona | Vie

Le superaliment que les astronautes de la NASA transportent lors de leurs voyages dans l’espace prend d’assaut Mercadona. Nous vous disons quelles sont ses propriétés.

Les superaliments sont à la mode depuis des années et les personnes qui mènent une vie saine essaient de les inclure dans leur alimentation. Ce sont des aliments à haute valeur nutritionnelle et riches en vitamines et antioxydants, et leur consommation est très bénéfique pour le corps.

Le super aliment préféré des astronautes de la NASA est redevenu à la mode grâce à Mercadona. La chaîne valencienne propose à la vente des capsules de spiruline dans ses supermarchés, un complément alimentaire aux propriétés les plus intéressantes.

Mais qu’est-ce que la spiruline ? La spiruline ou spiruline est un organisme que l’on croyait être une algue, bien que des études récentes semblent indiquer qu’il s’agit en fait d’une cyanobactérie en forme de spirale, d’où son nom. Il peut être consommé cuit, en poudre ou en comprimés.

La spiruline de Mercadona est vendue en capsules qui contiennent le produit en poudre. Dans chaque boite on trouve 60 gélules et il est recommandé de prendre six comprimés par jour, deux avant les repas principaux. Son prix est de 4,50 euros la boîte.

Et pourquoi la spiruline a-t-elle autant de succès ? Ce superaliment se distingue par sa valeur nutritionnelle intéressante. Des études récentes suggèrent que C’est l’aliment le plus protéiné du marché, avec l’avantage d’être de la plus haute qualité.

C’est un source intéressante de calcium (il contient 26 fois plus de calcium que le lait), stimule le système immunitaire, favorise l’élimination des toxines et aide à réduire le cholestérol. Il contient de la vitamine A, de la vitamine K, de la vitamine E et des vitamines B2, B3 et B6 ; des minéraux comme le magnésium, le fer et le phosphore ; acides aminés, oméga 3, 6 et 9.

En outre, la spiruline est très écologique et facile à produire. Il n’a besoin que de l’eau et du soleil pour se développer, et comme sa photosynthèse est la plus efficace que celle des plantes, elles assainissent l’air en transformant le CO2 en oxygène.

Ces qualités ont attiré l’attention de la NASA et de l’ESA, qui ont apporté de la spiruline lors de leurs missions spatiales pour nourrir les astronautes.

Bien sûr, comme l’expliquent nos collègues Business Insider, il est important de ne pas dépasser la dose recommandée. L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) souligne que 3 grammes de spiruline par jour fournissent jusqu’à 31,9% de l’apport recommandé en arsenic, il doit donc être consommé avec modération.