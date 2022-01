Le superaliment que vous avez sûrement chez vous et qui vous aide à vous endormir

01/04/2022

Le à 09:32 CET

Nous vivons dans le monde de l’information et comme peut-être de plus en plus d’études apparaissent qui nous renseignent sur les propriétés bénéfiques de certains aliments. Certains sont bien connus, ou du moins on le croyait jusqu’à présent. C’est le cas de l’avoine simple et saine, qui a été qualifiée de « super aliment & rdquor; en raison de toutes les propriétés qu’il nous donne. Parmi eux, son effet rassasiant bien connu, sa teneur élevée en fibres et l’aide qu’il nous apporte pour réduire le cholestérol.

En dehors de ces propriétés que tout le monde connaît, l’avoine en possède d’autres toujours aussi bénéfiques pour le corps humain. Et c’est que l’avoine sert aussi à prendre soin de notre cœur et de notre cerveau, les deux centres de commandement de notre corps. Il sert aussi à prendre soin de la peau si on l’enfile sous forme de masques maison. La farine d’avoine élimine les cellules mortes de la peau.

En revanche, il a des propriétés anti-inflammatoires si on l’applique sous forme de pommade. Il est également calmant et sédatif, car l’avoine contient « aveina & rdquor; Il agit contre la nervosité, ce qui le rend parfait pour l’insomnie et le stress. Enfin, il aide à équilibrer le fonctionnement du système nerveux, ce qui est apprécié dans ces moments que nous vivons aujourd’hui.