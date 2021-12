Le superaliment sous forme de légumineuse le plus sous-estimé par les clients Mercadona

12/03/2021

Perdre du poids est facile si vous savez comment. Selon les experts, pour y parvenir, il est nécessaire de mener une vie saine. Pour cela, deux piliers fondamentaux : l’exercice physique et l’alimentation. De nouvelles découvertes sont faites chaque jour sur ce deuxième aspect. Récemment, un aliment a été connu qui aide à perdre de la graisse. Et le meilleur, c’est qu’il est déjà en vente chez Mercadona.

L’aliment en question est la lentille rouge. C’est une légumineuse semblable à la pardina, la typique d’Espagne, dont elle diffère par plusieurs aspects : sa couleur (plus rouge), sa texture (plus fine) et qu’elle est plus rassasiante.

C’est précisément ce deuxième aspect qui aide à perdre du poids, car il est atteint « tromper » l’estomac avec un apport calorique inférieur.Connaissant les avantages de ce produit, Mercadona a commencé à l’utiliser pour certaines de ses élaborations. L’un des plus réussis sont les « fusilli » (spirales) faits à 100% de lentilles rouges. C’est un produit qui a une texture similaire à celle des pâtes conventionnelles, mais offre un plus grand apport nutritionnel et moins de calories que celles-ci.

Pour cette raison, cet article est devenu un succès pour la chaîne. Il existe aussi de nombreuses recettes avec l’article qui prolifèrent sur le net.Mercadona se caractérise par le renouvellement constant de ses produits, mais aussi par l’évolution de ses établissements. Ils ont récemment ouvert un nouveau supermarché efficace (vous pouvez en savoir plus ici). Un autre de ses points forts est précisément ses prix abordables. Quelque chose qui, de l’avis des clients, commence à faiblir.