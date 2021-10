Le superbe tour du chapeau de Tottenham de Harry Kane montre qu’il doit arrêter de s’enfoncer profondément mais Dele Alli ” complaisant ” doit ” avoir le bras autour de lui ” car le meneur de jeu des Spurs a ” perdu son étincelle “

in

Harry Kane a prouvé qu’il était “l’un des meilleurs attaquants du monde” lorsqu’il jouait dans sa meilleure position, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara.

Le tueur à gages des Spurs, qui a fait l’objet d’un examen minutieux pour des performances inefficaces et pour n’avoir pas marqué en Premier League jusqu’à présent cette saison, a atteint le 13e triplé de sa carrière des Spurs jeudi soir après être entré en jeu juste avant l’heure de jeu contre Mura en Europa Ligue de conférence.

Kane a réussi un triplé en vingt minutes contre les ménés slovènes Mura

Le capitaine anglais a prouvé pourquoi il était l’un des meilleurs au monde

Les hôtes gagnaient 2-1 à l’époque après des buts dans les huit premières minutes de Dele Alli et Giovani Lo Celso et le camée de Kane a réglé les problèmes.

O’Hara a déclaré à talkSPORT: “Je sais que c’est contre Mura et ils étaient médiocres, mais quel triplé, une finition supérieure.

“Cela soulève à nouveau la question pour moi avec la situation de Kane, s’il joue là où il est censé jouer entre les demi-centres, occupant cette extrémité du terrain de football où il est incroyable, il est l’un des meilleurs attaquants du monde.

«Quand il arrive en profondeur et qu’il est frustré de ne pas recevoir le ballon, c’est à ce moment-là qu’il n’est pas efficace.

«Quand il joue contre des équipes moins nombreuses et que nous avons plus de possession, chaque touche, c’est un but.

Alli a perdu son étincelle et ses coéquipiers doivent l’aider à la retrouver

“Il courait derrière et c’est ce que je veux voir de Harry Kane, pas lui venir en profondeur et jouer comme un milieu de terrain titulaire.”

Dele Alli a inscrit un penalty pour ouvrir le bal pour les Spurs lors de la raclée 5-1, mais ce n’était pas un affichage vintage du triple international anglais.

Alli, qui a fait irruption sur la scène de manière immense en 2015 et a remporté le prix du Jeune joueur de l’année au cours des saisons consécutives, a décliné ces dernières campagnes et en particulier depuis le départ de Mauricio Pochettino.

Et O’Hara a expliqué pourquoi le jeune homme de 25 ans s’était égaré, insistant sur le fait qu’il était devenu « complaisant » après sa brillante percée dans sa jeunesse.

Une certaine pression a été levée sur Nuno

“D’après mon expérience, je pense qu’il a eu trop tôt”, a déclaré l’animateur du Sports Bar.

“Il s’est mis à l’aise et quand vous êtes à l’aise dans le football, les gens vous rattrapent.”

Le collègue d’O’Hara’s Sports Bar, Jason Cundy, a accepté, affirmant qu’Alli a “perdu son étincelle” et “a besoin d’un bras autour de lui”.

« Il a perdu son étincelle. Sa position sur le terrain, il doit être l’un de ceux qui arrivent dans la surface », a-t-il déclaré.

Kane n’a pas encore décollé en Premier League

« Quand vous regardez Eriksen, il semblait y avoir quelque chose de télépathique avec lui et Eriksen.

«Je me demande juste s’il a perdu un peu de confiance, avec ce qui s’est passé avec Jose, il a perdu sa place du côté anglais.

« Il a vu des joueurs le dépasser – il y a des joueurs qui n’avaient même pas fait leurs débuts professionnels lorsqu’il jouait pour l’Angleterre.

« Je pense à Mount, Foden, Bellingham. Il est maintenant en bas de la hiérarchie.

« Sa carrière a vraiment stagné et il n’a pas évolué.

