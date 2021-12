le supermarché qui s’est engagé à Verstappen depuis l’âge de 16 ans

17/12/2021

Les marques sont prêtes à payer des contrats de millionnaires pour associer leur nom à l’actuel champion de Formule 1, le Néerlandais Max Vertsappen. Jumbo a vu son potentiel début 2014 quand, à 16 ans, c’était encore une promesse qui n’avait même pas roulé sur les circuits de Formule 3. Le parrainage se poursuit à ce jour.

Les 300 000 euros que Jumbo a payés au coureur lors de sa première année chez Red Bull se sont transformés en environ 2 millions en 2020. En retour, le pilote porte le nom de la chaîne de supermarchés sur le casque et participe à des actions publicitaires.

Ce pari a un seul coupable : le PDG de Jumbo, Frits van Eerd, un automobiliste passionné. Il a remporté le Rallye des Pays-Bas en 2006, à 39 ans, et a participé cinq fois au célèbre Rallye Dakar. En 2017, il fonde sa propre équipe, Racing Team Nederland, avec laquelle il dispute, entre autres, les 24 Heures du Mans.

Propre Verstappen a expliqué lors d’un double entretien avec Van Eerd, dans un magazine édité par la chaîne de supermarchés elle-même, que le gérant était « le premier & rdquor; en pariant sur lui. « Vous avez crié que je devais courir en Formule 3 et que la Formule 1 viendrait seul », a déclaré le pilote. « Je vous ai vu conduire et votre énorme envie de gagner, il me semblait important de soutenir ce talent & rdquor ;, a répondu l’homme d’affaires.

Du saut à la grande compétition, le pilote est une image courante dans les promotions Jumbo. Après avoir remporté son premier Grand Prix il y a cinq ans sur le circuit de Montmeló, il est apparu dans une publicité télévisée faisant les livraisons des supermarchés avec la voiture de course Red Bull.

Les droits à l’image du coureur ont été portés devant la justice, puisqu’il a dénoncé en 2016 un concurrent direct de Jumbo, Picnic, pour avoir usé de sa popularité sans son autorisation. La société a utilisé un cascadeur pour tourner une publicité dans laquelle Verstappen semblait prendre une camionnette Verstappen pour la livraison de l’achat.

Un juge de première instance a contraint Picnic à verser 150 000 euros de dédommagement, mais une cour d’appel a annulé la peine. Actuellement, la Cour suprême délibère sur ce qu’il faut faire et sa décision est attendue en mars 2022.

Un autre engagement de parrainage est le Jumbo Racedagen. Verstappen assiste en personne à une exposition un week-end par an organisée par la chaîne de supermarchés sur le circuit de Zandvoort. Cette piste néerlandaise a retrouvé sa place dans le calendrier de Formule 1 en 2021, après 36 ans d’absence, grâce à l’attraction du couloir parmi le public néerlandais.

Il y a une circonstance dans le parrainage Jumbo qui surprend les spécialistes du marketing. La chaîne de supermarchés est la deuxième aux Pays-Bas et n’a pas été en dehors de la zone économique du Benelux. Sa première expérience à l’étranger a commencé il y a deux ans, avec quelques succursales en Belgique. C’est-à-dire que l’entreprise profite relativement peu de l’impact de Verstappen à l’étranger, du moins par rapport à d’autres marques comme Red Bull, Exact, Aston Martin ou Mobil.

Quel sens cela a-t-il alors de continuer avec le parrainage? D’une part, les magazines spécialisés disent que le pilote récompense la fidélité de Jumbo. D’un autre côté, Van Eerd a convaincu l’entreprise qu’il valait la peine de continuer à le soutenir, malgré le fait que sa montée en popularité soit parallèle aux salaires qu’il perçoit. « Qu’est-ce qu’une chaîne de supermarchés a à voir avec la Formule 1 ? & Rdquor ;, lui ont-ils demandé dans une émission de télévision. Van Eeerd a donné une longue réponse et a conclu que les meilleurs athlètes devraient « bien manger ».

Une autre des entreprises bénéficiant de l’ascension fulgurante de Verstappen a été Ziggo, le plate-forme de télévision qui a diffusé des courses de Formule 1 pour ses clients ces dernières années. La direction a diffusé ouvertement deux épreuves : celle du Grand Prix de Zandvoort, dans laquelle le Néerlandais a remporté la victoire, et la dernière à Abu Dhabi, où il a été sacré champion du monde. Plus de 5,3 millions de Néerlandais, soit près d’un tiers de la population totale des Pays-Bas, se sont connectés à un moment donné pour regarder le duel. Les experts estiment qu’une publicité de 30 secondes rapporte 25 000 € par million de téléspectateurs.

Cependant, le succès du pilote Red Bull a bouleversé Ziggo. La société suédoise Nordic Entertainment Group (NENT) a acquis les droits de diffusion à partir de 2022, de sorte que les abonnés de la chaîne néerlandaise pourront regarder la Formule 1 à condition de payer pour un forfait séparé. La course sur la piste néerlandaise de Zandvoort sera diffusée en clair sur la télévision publique NOS.

