Le superviseur du scénario de « Rust », qui a été le premier à appeler le 911 après que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été abattue sur le plateau du film, a poursuivi l’acteur Alec Baldwin et les producteurs du film pour voies de fait, affirmant qu’ils avaient intentionnellement ignoré les protocoles de sécurité qui auraient évité la tragédie. .

Mamie Mitchell, qui se tenait près de Hutchins lorsqu’une balle du pistolet de Baldwin l’a frappée, est le dernier membre de l’équipe « Rust » à intenter une action en justice contre la société de production du film, Rust Movie Productions LLC, pour la tragédie du 21 octobre à Nouveau Mexique.

Les allégations dans la poursuite, déposée mercredi devant la Cour supérieure de Los Angeles, comprennent des voies de fait, l’imposition intentionnelle de détresse émotionnelle et l’imposition délibérée de dommages.

« Tous les protocoles de sécurité conçus pour garantir que les armes à feu seraient utilisées en toute sécurité ont été ignorés et les mesures prises étaient contraires à toutes les normes de l’industrie », ont déclaré les avocats de Mitchell dans la plainte. Le procès indiquait que Baldwin « avait intentionnellement, sans motif ni excuse, armé et tiré l’arme chargée même si la scène à venir à filmer n’appelait pas l’armement et le tir d’une arme à feu ».

Mitchell est représenté par l’avocate Gloria Allred.

La nouvelle action en justice intervient après que Serge Svetnoy, le chef éclairagiste de « Rust », a déposé plus tôt ce mois-ci une action en justice à Los Angeles alléguant une négligence de la part des producteurs du film – dont Baldwin – dans la mort de Hutchins. Svetnoy, qui était l’électricien en chef ou le gaffer, tenait Hutchins dans ses bras alors qu’elle gisait mourante sur le plateau de tournage.

Matthew Hutchins, mari du regretté directeur de la photographie « Rust », a fait appel au cabinet d’avocats Panish Shea Boyle Ravipudi.

Les détectives du shérif du comté de Santa Fe enquêtent toujours sur les détails clés de la fusillade, notamment sur la manière dont les munitions réelles sont arrivées sur le plateau de tournage – une violation majeure des protocoles de sécurité de la production cinématographique – et comment au moins une balle de plomb est entrée dans le revolver utilisé par Baldwin. Aucune accusation criminelle n’a été déposée.

Les députés ont saisi plus de 500 cartouches sur le tournage de « Rust », un film d’époque à petit budget se déroulant dans le Kansas des années 1880. Des cartouches supplémentaires ont été trouvées à l’intérieur du revolver que Baldwin a tiré, a déclaré le shérif Adan Mendoza le mois dernier.

Le procès de Mitchell indiquait que Baldwin aurait dû vérifier l’arme qui lui avait été remise pour s’assurer qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité, même après que le directeur adjoint, Dave Halls, lui aurait remis l’arme et l’aurait déclarée « arme froide », ce qui signifie qu’il était en sécurité.

« Baldwin aurait dû supposer que l’arme en question était chargée à moins ou jusqu’à ce qu’il lui ait été démontré ou vérifié par lui qu’elle n’était pas chargée », a déclaré la plainte. « Monsieur. Baldwin ne peut pas se cacher derrière l’assistant réalisateur pour tenter d’excuser le fait qu’il n’a pas vérifié l’arme lui-même.

Le procès nomme comme défendeurs la société de production Rust Movie Productions LLC, ainsi que plusieurs producteurs individuels du film et d’autres sociétés de production, dont Thomasville Pictures et 3rd Shift Media. Hannah Gutierrez Reed, l’armurier de « Rust » qui était en charge de l’armement, et Halls ont également été cités comme accusés.

« [Baldwin’s] le comportement et celui des producteurs de « Rust » étaient des actes et/ou des omissions intentionnels, sans aucune cause ou excuse valable et au mépris total des conséquences desdits actes et/ou omissions », a déclaré le procès.

Les représentants des sociétés de production et de Baldwin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les avocats de Gutierrez Reed ont suggéré un acte criminel et que l’ensemble a été saboté.

« Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage et qu’Hannah est accusée », a déclaré l’avocat de Gutierrez Reed, Jason Bowles, dans un communiqué la semaine dernière, réitérant une allégation précédente. « Nous pensons que la scène a également été falsifiée avant l’arrivée de la police. »

Les avocats de Gutierrez Reed avaient précédemment publié une déclaration selon laquelle la sécurité était la priorité n ° 1 de leur client sur le plateau et qu’elle n’avait aucune idée d’où venaient les rondes en direct.

« Hannah a été embauchée pour deux postes sur ce film, ce qui a rendu extrêmement difficile de se concentrer sur son travail d’armurier », ont-ils ajouté. « Elle s’est battue pour l’entraînement, des jours pour entretenir les armes et le temps nécessaire pour se préparer aux coups de feu, mais a finalement été annulée par la production et son département. »

Hutchins est décédé et le réalisateur Joel Souza a été blessé alors que Baldwin répétait une scène à venir – une fusillade dans l’église en bois patinée à la périphérie de la vieille ville de l’Ouest – sur le plateau de tournage de Bonanza Creek Ranch, à 21 km au sud de Santa Fe. Le tournage a eu lieu 12 jours dans un calendrier de production de 21 jours.

Selon l’audio d’un appel au 911 obtenu par le Times, Mitchell a exprimé sa frustration qu’un directeur adjoint, vraisemblablement Dave Halls, lui ait crié dessus au déjeuner et lui ait posé des questions sur les révisions. Mitchell a dit à l’opératrice du 911 qu’elle ne pouvait pas dire si l’arme était chargée d’une vraie balle.

« Il est censé vérifier les armes », a déclaré Mitchell lors de l’appel au 911. « Il est responsable de ce qui se passe sur le plateau. »

Mitchell, selon son procès, se tenait à moins de quatre pieds de Hutchins au moment où le directeur de la photographie a été abattu.

Le Times a précédemment rapporté qu’il y avait eu deux décharges d’armes accidentelles le 16 octobre – quelques jours seulement avant la fusillade mortelle.