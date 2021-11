Le supervolcan qui émettra 70 000 fois plus de magma que celui de La Palma

09/11/2021 à 09:03 CET

Entre cinq et dix volcans dans le monde ont à eux seuls le potentiel de créer une catastrophe climatique sur la planète. C’est le cas de celui qui se cache sous les eaux du lac Toba, à Sumatra, qui a été la vedette de deux éruptions planétaires au cours du dernier million d’années, sans répondre à un schéma clair. La dernière fois, ce supervolcan a émis 70 000 fois plus de magma que celui de La Palma, et le fera à nouveau dans 600 000 ans.

Jusqu’à présent, c’était un mystère de savoir quand ces superéruptions allaient avoir lieu. Pour tenter de percer ce mystère, un groupe de géologues dirigé par l’Université de Gênes (UNIGE), en Suisse, a analysé les niveaux d’uranium et de zirconium (éléments qui sont normalement expulsés dans ces super-éruptions) pour déterminer combien de temps il a fallu au volcan pour se préparer à ces épisodes violents.

Grâce à leur analyse, ils ont réussi à découvrir ce qui se passe pendant tout le temps où les entrailles de la terre restent totalement silencieuses. Cependant, ils ont également réalisé que probablement le supervolcan ne préviendra pas la prochaine fois.

Ce volcan a provoqué deux des éruptions les plus violentes connues sur Terre. Le premier s’est produit il y a 840 000 ans et le second, il y a 75 000 ans, lorsqu’il a émis 2 800 kilomètres cubes de magma et de pyroclastes.C’est 70 000 fois plus de magma que le volcan La Palma n’en a expulsé jusqu’à présent et assez pour recouvrir toute la Suisse d’une couche de cendres de sept centimètres. Des éruptions plus petites se sont produites entre les deux (une il y a 1,4 million d’années et l’autre il y a 500 000 ans).

« La première superéruption s’est produite il y a environ 840 000 ans, après 1,4 million d’années d’entrée de magma, tandis que pour la seconde, seulement 600 000 ans d’accumulation de magma s’étaient écoulés », explique Luca Caricchi, professeur au Département des sciences de la Tierra de la Faculté des Sciences de l’UNIGE et co-auteur de l’étude.

Pourquoi le temps de construction du magma a-t-il été réduit de moitié alors qu’ils avaient tous les deux la même puissance ? « Cela est lié à l’augmentation progressive de la température de la croûte continentale dans laquelle s’assemble le gisement de magma de Toba », explique Ping-Ping Liu, l’auteur principal de l’article.

De cette façon, l’intrusion magmatique réchauffe progressivement la croûte continentale environnante, entraînant un refroidissement plus lent du magma. « C’est un ‘cercle vicieux’ d’éruptions : plus la croûte est chauffée par le magma, plus cette matière se refroidit lentement et s’accumule plus vite », explique le chercheur. Le résultat est que les superéruptions deviennent plus fréquentes.

Le zirconium est un minéral présent dans les matériaux expulsés lors d’éruptions volcaniques explosives. « L’une de ses caractéristiques est qu’il transporte de l’uranium au sein de sa structure », explique Ping-Ping Liu. Au fil du temps, l’uranium se décompose en plomb, donc « en mesurant la quantité d’uranium et de plomb dans le zirconium avec un spectromètre de masse, on peut déterminer l’âge du matériau », explique le géologue.

De cette façon, les scientifiques ont pu déterminer l’âge d’un grand nombre de morceaux de zirconium extraits des produits de différentes éruptions : les jeunes renseignent sur la date de l’éruption, et les plus âgés révèlent l’histoire de l’accumulation de magma. qui le précède, aux super éruptions.

320 kilomètres cubes de magma prêt à entrer en éruption

Les analyses de géochronologie du zirconium peuvent également être utilisées pour estimer le volume de matière qui a pénétré dans le gisement magmatique de ce volcan. « Aujourd’hui, nous pensons que quelque 320 kilomètres cubes de magma pourraient être prêts à entrer en éruption », explique Luca Caricchi.

Si c’était le cas, l’événement serait catastrophique, car il affecterait non seulement l’île de Sumatra, mais la planète entière.

Ces analyses ont également révélé l’évolution du gisement. Selon les géologues, tous les 1 000 ans, quatre kilomètres cubes de magma s’accumulent avec la capacité d’entrer en éruption. «La prochaine superéruption comparable aux deux dernières aurait donc lieu dans environ 600 000 ans.« , Ça continue. Cela n’exclut pas que des éruptions plus petites puissent se produire entre-temps.

Cette méthode innovante peut être appliquée à n’importe quel autre volcan dans le monde et pourrait être utilisée pour identifier quel volcan est le plus proche d’une super éruption. « C’est une percée car, avec peu de super-éruptions au cours des deux derniers millions d’années, il n’est pas possible d’obtenir des valeurs statistiquement significatives pour la fréquence de ces événements catastrophiques à l’échelle mondiale », explique Ping-Ping Liu.

«Notre étude montre également que aucun événement extrême ne se produit avant une superéruption& rdquor;, a remarqué Caricchi. En fait, les chercheurs pensent que les signes habituels qui prédisent une éruption – tels qu’une augmentation des tremblements de terre ou une déformation du sol – pourraient ne pas être si évidents. « Dans le volcan Toba tout se passe tranquillement sous terre, et l’analyse des zircons nous donne désormais une idée de ce qui va arriver », conclut-il.

Article de référence : https://www.pnas.org/content/118/45/e2101695118

