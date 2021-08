Le superyacht Octopus de Paul Allen se vend enfin après avoir été coté pour près de 300 millions de dollars

Seattle a peut-être débarqué le Kraken, mais quelqu’un d’autre prend le contrôle de l’Octopus.

Le superyacht de 414 pieds qui appartenait autrefois à Paul Allen, le défunt co-fondateur et milliardaire de Microsoft, a été vendu à un acheteur anonyme pour un prix non divulgué, selon un rapport publié cette semaine dans Superyacht Times. Octopus a été coté en 2019 pour 325 millions de dollars près d’un an après la mort d’Allen à 65 ans. Le prix a chuté à un moment donné à 278 millions de dollars, a rapporté Bloomberg.

Bloomberg a rapporté que Burgess, un courtier qui a commercialisé le navire avec Fraser Yachts, a confirmé la vente. Le nouveau propriétaire a l’intention de rendre Octopus disponible à la location à partir de l’année prochaine par l’intermédiaire de la société de yachts Camper & Nicholsons, selon le SuperYacht Times.

Nous sommes à peu près sûrs que Jeff Bezos n’est pas l’acheteur, car il aurait construit son propre engin à trois mâts de 417 pieds de long.

Allen a pris livraison de l’Octopus de construction allemande en 2003 et au fil des ans, il était connu pour l’utiliser pour tout, des soirées A aux expéditions de recherche marine.

Il a dit un jour à propos de sa flotte de yachts : « Ils sont trop gros et il y en a trop. Mais dans ses mémoires de 2011 “Idea Man”, comme l’a souligné Bloomberg, Allen a certainement été impressionné la première fois qu’il a marché sur le pont.

“J’avais l’impression d’être dans un vaisseau spatial”, a-t-il écrit, ajoutant qu’avec des fonctionnalités telles qu’une piscine, un terrain de basket, une salle de cinéma, un studio d’enregistrement avec vue sur l’océan, “toutes mes passions se réunissent en un seul festin mobile”.

Vue d’un héliport sur Octopus. (Photo de Burgess)

Superyacht Times a qualifié Octopus de “véritable explorateur océanique” avec une portée de 12 500 milles marins, et a déclaré qu’à ce jour, il est considéré comme le plus grand superyacht d’explorateur au monde.

Parmi les arguments de vente d’Octopus :

Huit ponts dont un pont propriétaire dédié avec ascenseur privé. Pont complet pour le divertissement – comprenant un cinéma, une salle de sport, un spa, un salon d’observation et un terrain de basket sur le pont ci-dessous. Salon d’observation sous-marine à fond de verre. Pont pont piscine et four à pizza. Stockage pour sept annexes, deux hélicoptères, deux submersibles et un gros SUV. Deux héliports. Centre de plongée et caisson hyperbare.

(Photo de Burgess)

L’équipe de recherche d’Allen a utilisé Octopus en 2015 pour aider à récupérer la cloche du cuirassé britannique HMS Hood dans l’Atlantique Nord. L’équipe a également trouvé l’épave du Musashi, l’un des plus grands cuirassés du monde, au large des côtes des Philippines en 2015. Allen était également à bord d’Octopus en 2012 lorsque le réalisateur James Cameron a réussi sa plongée au fond des 7 milles. -Fosse Mariana profonde.

Le sous-marin à bord Pagoo peut accueillir huit invités et deux membres d’équipage et peut plonger jusqu’à huit heures. Il a fallu l’amour d’Allen pour l’exploration océanique à de nouvelles profondeurs, selon Robert Kraft, directeur des opérations sous-marines chez Allen’s Vulcan Inc.

“Il s’avère que si vous descendez à 300 mètres dans l’océan, il fait vraiment sombre et les animaux sont vraiment étranges”, a déclaré Allen en 2011. “Mais si vous mettez du Pink Floyd, c’est fantastique.”

Le Octopus était également connu comme un bateau de fête primo qui faisait régulièrement des arrêts au Festival de Cannes en France. En 2016, la fête d’Allen avait un thème « Le Songe d’une nuit d’été », et les invités auraient inclus Mick Jagger, Chloe Sevigny et Mischa Barton. Allen lui-même a sorti sa guitare pour jouer un air de Led Zeppelin pour les invités.