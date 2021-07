Le support AirPlay 2 et HomeKit arrive sur les téléviseurs Toshiba et Insignia Fire 2020

in

Les propriétaires des modèles de téléviseurs intelligents Toshiba 4K UD Fire TV et Insignia 4K Fire TV 2020 pourront désormais diffuser du contenu à partir de leurs appareils Apple à l’aide d’AirPlay et intégrer les téléviseurs intelligents dans leur configuration domestique HomeKit, ce qui active les fonctions de commande vocale Siri à distance. .

Comme annoncé sur le blog Amazon Fire TV, la société déploie aujourd’hui des mises à jour logicielles gratuites pour ces téléviseurs intelligents qui les rendent plus utiles pour les utilisateurs d’Apple. Fait intéressant, Amazon n’a pas encore annoncé la prise en charge de HomeKit et AirPlay 2 pour les clés Amazon Fire TV, même si cette fonctionnalité a été déployée sur les clés de streaming Roku l’année dernière.

En supposant que vous ayez un modèle de téléviseur pris en charge, AirPlay 2 sera activé par défaut une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée. Cela signifie que si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous devriez pouvoir voir votre téléviseur dans le menu de sortie AirPlay et y diffuser de la musique, des vidéos et des photos sans fil, ou même partager votre écran avec AirPlay Mirroring.

L’ajout de votre téléviseur intelligent Fire TV à votre maison HomeKit nécessitera une petite configuration. Pour configurer HomeKit sur votre téléviseur Fire, accédez à Paramètres -> Affichage et sons -> AirPlay et HomeKit -> Configuration. Vous pourrez ensuite générer le code QR HomeKit à scanner avec votre iPhone et ajouter votre téléviseur à votre expérience à domicile HomeKit.

Une fois configuré, vous pourrez utiliser Siri sur votre iPhone pour contrôler certaines parties de l’expérience TV, y compris l’allumer ou l’éteindre, sauter une liste de lecture de musique ou changer le volume.

Depuis mars 2019, Apple déploie lentement la compatibilité AirPlay 2 sur les téléviseurs intelligents de diverses marques haut de gamme et bas de gamme. Auparavant, AirPlay était exclusif au décodeur Apple TV.

