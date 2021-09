Le support Anker MagSafe 2 en 1 est un incontournable pour l’iPhone 13

La collection d’accessoires PowerWave d’Anker offre des alternatives plus abordables aux chargeurs propriétaires d’Apple, et aujourd’hui, nous examinons l’un de ses derniers. Arrivant juste à temps pour s’associer aux nouveaux combinés iPhone 13, notre dernier Testé avec 9to5Toys se penche sur le nouveau support PowerWave 2-en-1 MagSafe d’Anker pour voir à quel point il offre une mise à niveau de table de chevet ou de bureau.

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui rendent la vie un peu plus facile. Parcourez notre guide complet pour toutes les dernières critiques, et sonnez dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

Pratique avec le support MagSafe 2 en 1 Anker PowerWave

Entré comme l’un des ajouts les plus récents à l’écurie de chargeurs MagSafe d’Anker, son nouveau support PowerWave 2-en-1 arrive avec une grande partie du même budget que nous nous attendions. Arborant un support de charge magnétique principal de 7,5 W qui repose sur un bras en métal, il y a également un tampon secondaire de 5 W en dessous.

Ainsi, non seulement il peut recharger votre combiné, mais également recharger une paire d’AirPods ou d’autres écouteurs dans un facteur de forme simplifié. D’autres caractéristiques notables comme une entrée USB-C et l’angle réglable du support le distinguent également des offres MagSafe. Conçu spécifiquement pour être utilisé avec un iPhone 12 ou le nouvel iPhone 13, nous examinons concrètement si le 38 $ L’accessoire vaut la peine d’être acheté pour être associé au dernier d’Apple.

Voici de plus près la fiche technique :

Alimentez 2 appareils à la fois : pendant que le support magnétique charge votre iPhone 13, chargez vos AirPods avec l’étui de chargement sans fil à l’aide de la base de chargement ci-dessous. Surface de chargement du téléphone réglable : chargez verticalement ou horizontalement, et ajustez l’angle de vision jusqu’à 40 degrés pour regarder des vidéos ou gardez un œil sur les messages entrants. Snap and Secure : Chargez votre iPhone 13 plus efficacement avec une connexion magnétique puissante et un alignement facile pour une expérience de charge ininterrompue.

Prise de 9to5Toys

J’utilise le support Anker PowerWave 2-en-1 MagSafe depuis quelques semaines avec mon iPhone 12, et j’ai vraiment apprécié la valeur que j’ai eue à ce prix. Il existe une poignée de versions plus chères sur le marché, mais un taux courant inférieur à 40 $ en fait une bonne affaire. Et maintenant que mon iPhone 13 est là, ce sera certainement l’un de mes principaux chargeurs à utiliser avec le nouvel appareil d’Apple.

Du point de vue du design, il est assez comparable à ce que nous attendons des autres modèles sur le marché. Il y a un plastique doux au toucher utilisé pour la base et la surface du support magnétique, ainsi qu’un bras en métal pour soutenir réellement votre combiné. Ainsi, l’ensemble de la construction est en fait assez robuste et a un bon poids à la base pour le maintenir stable.

Même s’il est beaucoup plus abordable que certains autres homologues, la construction ne le révèle pas vraiment. Il y a une qualité très similaire à ce que vous trouverez sur l’équivalent à 130 $ de Belkin, c’est-à-dire qu’il est assez agréable à la fois en termes d’apparence et de convivialité.

Une chose qui est en fait meilleure sur le support MagSafe 2 en 1 d’Anker PowerWave que presque toutes les autres alternatives que j’ai utilisées est la puissance de l’aimant. Bien que ce ne soit pas tellement que vous ne puissiez pas retirer un iPhone 12 ou 13 du support, il maintient les choses fermement en place, plus que Belkin au moins.

J’apprécie également beaucoup la possibilité de régler l’angle du support MagSafe en haut. La charnière a un angle plus subtil, pouvant pivoter complètement vers l’arrière, mais le réglage est certainement une amélioration par rapport à d’autres que j’ai utilisés avec une position fixe.

Sinon, le seul vrai bémol de ce chargeur est sa sortie Qi de 7,5W sur le chargeur magnétique principal. Bien que pour le prix, il soit difficile de reprocher trop au support MagSafe 2 en 1 d’Anker PowerWave, car d’autres modèles qui sont presque deux fois plus chers n’ont pas non plus les vitesses complètes de 15 W.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !