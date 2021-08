Le support de montage Nomad MagSafe est lancé en tant qu’accessoire haut de gamme

in

Aujourd’hui, Nomad étend sa gamme d’accessoires pour iPhone 12, avec son troisième chargeur complémentaire MagSafe. Présentant un design haut de gamme composé d’un seul bloc de métal en alliage de zinc, le nouveau support de montage Nomad MagSafe arrive pour offrir un design vertical à votre configuration tout en maintenant le chargeur magnétique sans fil d’Apple en place sur une table de chevet ou un bureau. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails et un aperçu pratique de la nouvelle version.

Pratique avec le nouveau support de montage MagSafe de Nomad

Nous avons vu pour la dernière fois Nomad apporter certains de ses styles de cuir emblématiques au chargeur magnétique sans fil d’Apple avec une housse Horween, mais le nouveau dévoilement d’aujourd’hui s’inscrit davantage dans le domaine de son premier accessoire MagSafe. Lancé plus tôt dans l’année, nous avons vu arriver un support en acier inoxydable, et maintenant Nomad le poursuit avec une version verticale.

Entré en tant que support de montage MagSafe, le dernier accessoire Nomad arrive avec une grande partie du même design simpliste que celui que nous avons vu pour la dernière fois. Bien qu’il ne soit pas aussi haut de gamme, ce modèle vertical est livré avec un seul bloc de métal en alliage de zinc revêtu d’une finition au carbure, ce qui se compare au matériau haut de gamme de la dernière fois. Même ainsi, il semble accomplir la même tâche de fournir une maison pour le chargeur interne MagSafe d’Apple.

Le support de montage Nomad MagSafe n’est pas fourni avec des fonctions de charge intégrées, mais dispose à la place d’une fente usinée pour s’adapter à l’accessoire Apple de première partie. Cela rend son prix encore plus élevé, étant donné que vous devrez déjà disposer du chargeur MagSafe lui-même. Maintenant disponible à l’achat chez Nomad, il entre à 59,95 $. Alors, est-ce que l’ensemble du package en vaut la peine ? Plongeons-nous.

Prise de 9to5Toys

J’ai vérifié le nouveau support de montage Nomad MagSafe au cours des derniers jours, et je peux dire que c’est un accessoire assez original. Tout est aussi simple que la dernière fois, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, grâce à la conception verticale. La construction plus premium est certainement un point culminant pour moi, car elle aide certainement à obtenir cette ambiance de table de chevet ou de bureau plus minimaliste.

Cela étant dit, sa conception simple est toujours assez efficace pour faire le travail. Non seulement il maintient le câble MagSafe d’Apple en place, mais le nouveau support de montage Nomad offre une conception plus polyvalente simplement en se tenant debout. Cela vous permet de garder un œil sur les notifications et autres tout au long de la journée lorsqu’il est utilisé à un bureau, ou même de faire pivoter votre iPhone 12 pour regarder des vidéos sans avoir à le retirer du chargeur.

Bien qu’il soit assez lourd et qu’il ait un patin en caoutchouc au bas pour une meilleure adhérence, il ne reste pas tout à fait en place comme la version en acier inoxydable que nous avons vue être lancée plus tôt dans l’année. Mais avec le centre de gravité un peu plus haut sur le modèle vertical ici, cela a du sens.

C’est vraiment le seul inconvénient que j’ai trouvé jusqu’à présent, car je suis vraiment en train de creuser la finition noire et la même approche simple cette fois-ci de Nomad.

En fin de compte, son 60 $ étiquette de prix va être un nonstarter pour beaucoup. Mais c’est juste comme ça que Nomad roule parfois. Son équipement plus haut de gamme n’est pas pour tous les propriétaires d’iPhone, et le nouveau support Nomad MagSafe est définitivement dans cette catégorie. Mais pour ceux qui veulent un accessoire inégalé pour leur bureau ou leur table de chevet, je peux certainement recommander le dernier né de la marque.

Le support de montage Nomad résout mon problème principal avec le chargeur MagSafe d’Apple qui ne reste pas en place tout seul et apporte des fonctionnalités supplémentaires dans le mélange, grâce à sa conception verticale. Et il arbore toujours un look aussi simple et épuré que celui d’un accessoire de charge.

