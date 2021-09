Le support de voiture Anker MagSafe voit sa première remise à 24 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une nouvelle vente d’accessoires Anker pour iPhone de 13 $. C’est au-dessus des Beats Studio Buds à 110 $ et les contrôleurs d’arrosage Rachio HomeKit de 180 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Anker MagSafe Car Mount voit la première remise dans la dernière vente

Anker est de retour aujourd’hui avec sa dernière vente en vitrine sur Amazon. Cette fois-ci, vous trouverez une collection d’articles essentiels pour iPhone et Android à associer à des démarques pour votre transport quotidien, ses derniers écouteurs et plus encore de 13 $. En tête d’affiche de cette offre se trouve la première remise sur le nouveau support de voiture de charge PowerWave MagSafe d’Anker à 24 $. En baisse de 36 $, vous réalisez des économies de 33 % en plus d’un nouveau plus bas historique.

Venant d’être lancé plus tôt cet été, ce chargeur MagSafe diffère du modèle standard grâce à sa capacité à recharger votre combiné à des vitesses de 7,5 W. Il est compatible avec les combinés iPhone 12 et 13 et a déjà fait notre tour des meilleurs accessoires MagSafe.

Les Beats Studio Buds livrent « Hey Siri » dans un design prêt pour l’entraînement à 110 $

Woot propose désormais les Beats Studio Buds dans un état reconditionné certifié pour 110 $. Après avoir été lancé plus tôt cette année avec un prix de 150 $, vous recherchez le prix le plus bas à ce jour pour ramener à la maison les nouvelles versions avec 26% d’économies. L’offre d’aujourd’hui est également de 20 $ sous le plus bas d’Amazon.

Les Beats Studio Buds offrent un design convivial pour l’entraînement qui est aussi convaincant pour les utilisateurs d’iPhone que pour ceux de l’écosystème Android. L’une des caractéristiques les plus attrayantes est la suppression active du bruit, à laquelle s’ajoute la construction résistante à l’eau IPX4. Il y a aussi le support Hey Siri et jusqu’à 24 heures d’autonomie grâce à l’étui de chargement USB-C.

Contrôleurs d’arroseurs Rachio HomeKit en vente à partir de 180 $

Amazon propose désormais le contrôleur d’arrosage intelligent Rachio 3 à partir de 180 $ pour l’offre 8 zones. En baisse par rapport à 210 $ mais se vendant normalement à 240 $, vous envisagez une économie de 50 $ avec l’offre d’aujourd’hui à moins de 2 $ de notre mention précédente et marquant l’une des meilleures que nous ayons vues en dehors de Prime Day. Vous pouvez également passer au modèle 16 zones pour 230 $, en baisse de 280 $.

Dans les deux cas, vous envisagez une baisse de prix notable hors saison pour intégrer le contrôle de la maison intelligente à votre routine d’entretien des pelouses pour le printemps prochain. Outre la commodité supplémentaire de pouvoir contrôler ou programmer à distance votre système d’arrosage, il y a aussi les avantages de l’automatisation qui vous aident à économiser de l’argent comme éviter d’arroser lorsque la pluie est prévue et plus encore. Il existe également un support Siri, Alexa et Assistant pour compléter le package.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Test sans fil HyperX CloudX Stinger Core : rester simple et léger [Video]

Test du kit micro Comica VDLive10 : passez au niveau supérieur de la vidéo mobile en direct [Video]

Déballage de la mini réplique Hawkmoon de Bungie Rewards [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :