Le support de voiture Belkin MagSafe fait ses débuts avec un design épuré

Aujourd’hui, Belkin étend sa gamme d’accessoires compatibles MagSafe avec une nouvelle offre embarquée. Offrant un modèle de versions plus rationalisé que nous avons vu dans le passé, le nouveau support d’aération de voiture MagSafe arrive avec le même focus iPhone 12 et un support de câble intégré. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Belkin lance le nouveau support de voiture MagSafe

La gamme d’équipements MagSafe de Belkin est devenue l’une des offres les plus robustes du marché à l’heure actuelle, et le nouveau dévoilement d’aujourd’hui ne fait qu’ajouter à cela. Fournissant le deuxième accessoire de la marque spécialement conçu pour une utilisation en voiture, son dernier support est conçu pour se clipser directement sur la grille d’aération de votre véhicule.

Arrivant avec les mêmes caractéristiques que la seule autre offre de voiture de la marque, cette nouvelle version offre un design plus épuré. Ce n’est pas aussi carré qu’avant et est nettement plus compact que la première itération. Vous trouverez toujours un support à bille qui vous permet de régler son angle tout en faisant pivoter tout pour une utilisation horizontale également.

Par rapport aux autres modèles sur le marché, la seule chose unique à propos du support de voiture Belkin MagSafe est sa fente intégrée pour maintenir un câble en place. Étant donné que l’accessoire manque de charge et n’utilise que la norme magnétique d’Apple pour maintenir votre combiné en place, le support de cordon Lightning est une touche agréable.

Désormais disponible à l’achat directement dans la boutique en ligne Belkin, son nouveau support de voiture MagSafe arrive à un $39.99 point de prix. Cela en fait certainement l’une des offres les plus chères et entre au même prix que la version pro plus volumineuse lancée pour la première fois au début de l’année.

Le point de vue de 9to5Toys :

Aussi agréable que le design rafraîchi soit sur le support de voiture Belkin MagSafe, je soupçonne que le prix de 40 $ va être un facteur décisif pour de nombreux propriétaires d’iPhone 12. Nous avons partagé une grande partie du même sentiment lorsque la version Pro a été lancée comme l’une des seules offres sur le marché. Et maintenant qu’il existe d’autres modèles et que les options ont augmenté, c’est une infraction encore plus importante pour beaucoup. D’autant plus que vous pouvez marquer le nouveau support PowerWave MagSafe d’Anker arrive avec une grande partie du même design et à un prix inférieur pour démarrer.

Cela étant dit, la qualité de Belkin sera certainement supérieure à celle de la plupart des offres les plus abordables. Ainsi, ceux qui veulent le meilleur peuvent très bien trouver que le support de voiture Belkin MagSafe est un accessoire convaincant.

