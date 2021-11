Le support Dolby Atmos arrive sur les modèles Mercedes 2022

Mercedes équipera tous ses modèles 2022 du support Dolby Atmos – avec des exigences spécifiques.

Tous les modèles qui utilisent sa dernière interface MBUX et un système audio Burmester 3D ou 4D en option prendront en charge Dolby Atmos. La musique compatible sera jouée dans un « champ sonore amélioré verticalement », qui, selon le constructeur automobile, vise à reproduire le son d’un concert en direct.

Le système audio 4D comprend 31 haut-parleurs, dont six contribuent à créer l’effet 3D de Dolby Atmos. La configuration comprend également quatre haut-parleurs près de l’oreille dans les sièges avant et un subwoofer de 18,5 litres avec deux amplificateurs et 1750 watts de puissance.

Mercedes dit que la prise en charge de Dolby Atmos arrive sur tous ses modèles 2022 – mais pas tous en même temps.

La Mercedes-Maybach recevra la mise à jour Dolby Atmos à l’été 2022, suivie de la Classe S. D’autres modèles de la gamme Mercedes suivront. Dolby est certainement fier d’avoir un constructeur automobile de luxe à bord avec son format sonore immersif pendant le trajet.

« Chez Dolby, nous sommes passionnés par l’extension de l’expérience Dolby Atmos Music, afin que les consommateurs puissent en profiter n’importe où et Mercedes-Benz partage notre vision », déclare John Couling, vice-président senior des partenariats commerciaux chez Dolby Laboratories.

« Nous sommes ravis de collaborer avec eux pour accélérer l’adoption de cette expérience auditive immersive dans les voitures. L’intégration de Dolby Atmos dans la Classe S et la Mercedes-Maybach offrira une fonctionnalité supérieure supplémentaire aux clients, qu’ils soient à la place du conducteur ou du passager. »

« Avec Dolby Atmos et le système audio Burmester, nous offrons à nos clients une expérience musicale passionnante dans le véhicule qui ressemble presque à un concert en direct », déclare Britta Seeger, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz AG. « Je suis sûr que les clients seront ravis.

Le système de son Burmester est probablement plus responsable de ce son « presque » en direct que n’importe quel traitement audio. Ne vous méprenez pas, Dolby Atmos sonne bien, mais la qualité du système audio aide ce traitement audio à reposer sur les épaules de géants, pour ainsi dire.