Le support Google Pixel 6 pourrait avoir des vitesses assez rapides

Un support non annoncé de Google Pixel 6 pourrait avoir des vitesses de charge sans fil jusqu’à 23 W. C’est une charge sans fil plus rapide que ce que Samsung et Apple proposent avec n’importe lequel de leurs appareils. Pourtant, il n’est que moitié moins rapide que les vitesses que nous avons vues de OnePlus et d’autres sociétés.

Cela fait un moment que Google a lancé son premier support de charge sans fil, le Google Pixel Stand. Cet appareil avait une vitesse de sortie maximale de 10 W lors de son lancement avec la série Google Pixel 3.

Maintenant, il semble que Google soit prêt à mettre à jour cet appareil. Selon Android Police, un support Google Pixel 6 pourrait être en préparation. Ce support, s’il existe, semble avoir une vitesse de charge de 23W. C’est une augmentation de vitesse de plus de 100%, ce qui est certainement agréable à voir.

Remarquablement, cela signifierait que le support Google Pixel 6 pourrait charger les téléphones Pixel 6 plus rapidement que tout ce qui se trouve sur les listes de Samsung ou d’Apple. Ces grandes marques n’offrent que des vitesses de charge sans fil de 15 W, même sur leurs produits phares les plus chers.

Cependant, Google serait loin d’être le plus rapide. Le OnePlus 9 Pro est capable de charger sans fil à une vitesse de 50 W avec son support de charge propriétaire, par exemple.

Pourtant, il est agréable de voir que Google pourrait dépasser Samsung et Apple dans au moins un domaine de spécifications. Nous devrons attendre plus de détails sur le prétendu stand Google Pixel 6, mais cela ne fait qu’alimenter l’enthousiasme des gens pour ces téléphones à venir.

La série Pixel 6 pourrait être lancée dans quelques semaines seulement si les rumeurs s’avèrent exactes.