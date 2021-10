Le support MagSafe 3-en-1 d’Anker peut charger l’intégralité de votre kit Apple

Aujourd’hui, Anker étend sa gamme d’accessoires pour iPhone 13 avec une nouvelle version de son populaire support magnétique PowerWave. Offrant un facteur de forme 3-en-1 rafraîchi, le nouveau support MagSafe Anker 3-en-1 arrive avec la possibilité de tout compléter, de votre iPhone aux AirPods et Apple Watch.

Anker lance un nouveau support de charge MagSafe 3-en-1

Avant le lancement de l’iPhone 13 plus tôt cet automne, Anker s’est concentré sur la croissance de sa collection d’accessoires compatibles. Nous avons précédemment jeté un coup d’œil à l’une de ces nouvelles versions, repartant avec l’impression préférée du support PowerWave 2-en-1 MagSafe. Apportant la possibilité de charger un troisième appareil dans le mix, la nouvelle version 3-en-1 porte bien son nom.

Arrivant avec un design tout à fait similaire, le nouveau support MagSafe 3-en-1 d’Anker PowerWave arbore une base allongée qui abrite une fente pour attacher une rondelle de chargement Apple Watch. Vous devrez fournir l’un des chargeurs officiels d’Apple existants afin de compléter un appareil portable avec l’accessoire, bien que la gestion des câbles intégrée et un port USB-A maintiennent votre configuration sans encombrement.

Sinon, le même facteur de forme est aussi idéal pour le bureau que pour la table de chevet. Il y a le chargeur principal qui repose sur un bras en métal avec support réglable et le pad Qi 5W qui se trouve en dessous. Bien que celui-ci ne soit certainement pas aussi élégant que l’alternative Belkin beaucoup plus chère, il offre une grande partie des mêmes fonctionnalités dans un package beaucoup plus abordable.

Bien sûr, l’un des principaux inconvénients reste le recours à une sortie de 7,5 W pour le chargeur magnétique principal. C’est quelque chose que nous venons d’attendre des offres tierces à ce stade, et c’est une malédiction qu’Anker n’a pas encore brisée.

Maintenant disponible à l’achat, le support de charge Anker 3-en-1 MagSafe est livré avec un $59.99 étiquette de prix. Chez Amazon, vous recevrez également un chargeur USB-C PD de 20 W fourni avec l’emballage pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin hors de la boîte. Il n’est disponible que dans un coloris noir pour le moment, mais une offre blanche devrait également faire ses débuts dans un proche avenir.

Prise de 9to5Toys

Aussi heureux que je l’ai été avec le support de charge Anker MagSafe existant, le nouveau modèle 3-en-1 semble prendre tous les avantages d’un cran avec un design encore plus polyvalent. Bien sûr, ce n’est pas l’offre la plus luxueuse du marché, mais l’équilibre entre les spécifications et le prix sera difficile à battre pour beaucoup, surtout si vous cherchez à faire le plein d’un iPhone 13, d’AirPods et d’Apple Watch. une fois que.

