Le support Nomad MagSafe est livré avec une construction en acier inoxydable

Aujourd’hui, Nomad lance son dernier accessoire Apple haut de gamme, associant votre chargeur MagSafe existant à une construction unique en acier inoxydable pour une station d’accueil iPhone 12 montée sur le pont. Nommé à juste titre le Nomad MagSafe Mount, le nouveau dévoilement vise à résoudre l’inconvénient d’avoir à retirer manuellement le chargeur tout en offrant tous les styles habituels de la marque, compatibles avec Apple et haut de gamme. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Nomad lance un nouveau support MagSafe en acier inoxydable

Renonçant aux styles de cuir habituels pour lesquels la marque est connue, cette fois-ci, Nomad opte pour une construction en acier inoxydable beaucoup plus simpliste. CNC à partir d’un bloc solide de métal, le nouveau support Nomad MagSafe est une solution élégante pour connecter votre iPhone 12 à la norme sans fil magnétique d’Apple.

Entrant effectivement comme une version beaucoup plus premium de ces supports en silicone d’elago qui vous permettent de glisser dans un chargeur MagSafe existant, la vision de Nomad sur la catégorie de produits apporte de nombreux avantages au mélange par rapport aux modèles moins chers. Outre sa conception qui s’intégrera certainement mieux à votre configuration Apple, la construction en acier inoxydable du Nomad MagSafe Mount apporte beaucoup de poids supplémentaire dans le mélange. Ainsi, lorsque vous récupérez votre iPhone après avoir été ravitaillé, il est moins probable que tout le chargeur soit livré avec.

Il y a aussi du ruban de microsuccion autour du bouton du support MagSafe, ce qui, note Nomad, aidera beaucoup à maintenir l’accessoire en place sur votre bureau ou votre table de chevet. Tout cela se cumule dans une conception qui vous permet de profiter pleinement de la norme de charge magnétique sans avoir à retirer manuellement le chargeur MagSafe de votre appareil.

Maintenant disponible à l’achat

Le nouveau support Nomad MagSafe est maintenant disponible à l’achat directement à partir de la vitrine en ligne de la marque et entre avec un 49,95 $ étiquette de prix. Bien que la construction en acier inoxydable augmente définitivement le prix par rapport aux offres de silicone plus abordables, il n’y a vraiment pas beaucoup d’options qui rivalisent directement avec l’aspect et la sensation haut de gamme ici. Nomad est connu pour tirer parti des matériaux haut de gamme pour se démarquer, et sa dernière version semble poursuivre cette tendance.

La prise de 9to5Toys

Il est certainement impossible de contourner le fait qu’il s’agit d’un ajout haut de gamme à votre kit de chargement Apple, mais la longue histoire de Nomad en matière de fourniture de ces solutions haut de gamme culmine aujourd’hui avec une autre version accrocheuse. Bien que la conception en acier inoxydable puisse ne pas faire valoir le support Nomad MagSafe 50 $ prix seulement, les avantages supplémentaires de rester sur votre bureau pourraient très bien être. Même si j’aime MagSafe, ce n’est certainement pas l’expérience la plus pratique pour prendre mon iPhone 12 sur le bureau pour avoir à débrancher le câble de toute façon.

