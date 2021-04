Le support officiel de Linux sur les Mac M1 pourrait venir dès juin

Bien que nous ayons vu une variété d’efforts différents pour apporter le support Linux aux Mac M1, le support officiel pourrait arriver plus tôt que prévu. Comme indiqué par Phoronix, le prochain cycle Linux 5.13 pourrait se produire lorsque le support préliminaire pour les Mac M1 est ajouté.

Le rapport explique que si l’expérience de l’exécution de Linux sur un Mac M1 a encore du chemin à parcourir, les choses sont désormais «suffisamment en forme» pour que le noyau Linux 5.13 puisse ajouter du support. Le noyau Linux 5.13 devrait sortir en juin.

Depuis le début de cette année, il y a eu quelques séries de correctifs du noyau Linux Apple M1 pour mettre en place les pilotes essentiels nécessaires au démarrage du noyau Linux sur les Mac Mini, MacBook Pro et MacBook Air 2020 alimentés par Apple Silicon en interne. Il est en assez bon état que ce code très précoce est susceptible de débarquer pour Linux 5.13, qui à son tour deviendra stable dans la période de juin.

Quant à savoir à quoi s’attendre lors de la fusion initiale, le rapport dit:

Ce port initial Apple M1 Linux met en place les bits UART, interruptions, SMP et DeviceTree pour offrir des fonctionnalités de base. Il existe également un frame-buffer basé sur SimpleFB, mais obtenir une accélération 3D / vidéo fonctionnelle sera évidemment un défi de taille.

Comme l’explique Tom’s Hardware, une pull request pour le noyau Linux 5.13 soumise jeudi est la base de ces attentes. La pull request a été soumise par le développeur Hector Martin, qui travaille sur le projet Asahi Linux.

Il a également déclaré qu’Asahi Linux «développe un chargeur de démarrage initial, m1n1, pour prendre en charge autant de particularités matérielles que possible et présenter un protocole de démarrage Linux Arm64 standard et une arborescence de périphériques».