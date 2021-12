Le support officiel des jeux Steam pourrait bientôt atterrir sur un Chromebook près de chez vous

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

La prise en charge de Steam sur Chrome OS est un pas de plus vers un lancement progressif. De nouveaux indicateurs sont présents dans la dernière version de développeur de Chrome OS. La version développeur pourrait passer au canal bêta dans les semaines à venir.

Jouer sur Chrome OS, du moins avec Steam, n’est pas aussi parfait qu’il devrait l’être. Il n’y a pas encore de client Steam dédié, mais il existe des solutions de contournement. Cependant, tout cela pourrait changer très bientôt. Selon de nouvelles preuves, la prise en charge native de Steam pourrait faire ses débuts sur les Chromebooks dans les semaines à venir, donnant aux consommateurs une autre raison potentielle d’acheter des ordinateurs portables sous Chrome OS.

Selon un rapport de la police Android, deux nouveaux indicateurs sont présents dans la dernière version du canal de développement de Chrome OS concernant Borealis – le nom de code du projet de support Steam sur la plate-forme. La version actuelle du développeur est probablement la prochaine à passer au canal bêta de Chrome OS, ce qui suggère que le support Steam pourrait bientôt faire ses débuts publics.

Notamment, il existe également des preuves que le Proton développé par Valve sera également présent, fournissant efficacement une couche de compatibilité au sein de Linux pour exécuter les jeux Windows pris en charge. C’est une perspective assez excitante, surtout si les Chromebooks du futur débarquent avec des GPU plus puissants et la prise en charge de l’API graphique Vulkan. Finalement, avec ces ajouts, les Chromebooks pourraient se transformer en compagnons de jeu portables viables.

Steam sur Chromebooks : quand sera-t-il lancé ?

Cela dit, il est peu probable que tous les Chromebooks passés et présents réalisent pleinement le potentiel de Borealis. Certains appareils peuvent ne pas disposer du matériel requis pour exécuter des titres graphiques intensifs, même avec la prise en charge native de Steam. Vous ne devriez probablement pas non plus vous attendre à ce que l’expérience Stream sur Chrome OS soit parfaite dès le départ. Nous devrons attendre et voir à quel point l’expérience sera simplifiée une fois la version bêta.

Pour l’instant, on ne sait pas non plus quand Google lancera la version de développement actuelle de Chrome OS dans le domaine bêta. Mais ne soyez pas trop surpris s’il sort dans la semaine ou les deux prochaines.

