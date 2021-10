Le support Samsung Matter arrive dans son écosystème

TL;DR

Samsung prendra en charge l’intégration de Matter dans SmartThings, les appareils Galaxy et son écosystème plus large. Matter permet une intégration de maison intelligente indépendante de la plate-forme. Apple et Google sont déjà de la partie. Le déploiement ne commencera qu’au printemps 2022 et Samsung ne divulguera pas de produits spécifiques.

Aujourd’hui, Samsung est au milieu de sa conférence annuelle des développeurs Samsung (SDC). Lors de cet événement, il a annoncé de grandes nouvelles pour les personnes qui ont des produits de maison intelligente basés sur Samsung, bien que la nouvelle affecte également à peu près tous les propriétaires de maison intelligente.

Dès l’année prochaine, Samsung intégrera le protocole Matter dans ses produits. Cela inclura les produits SmartThings ainsi que les appareils Galaxy, les téléviseurs et autres articles ménagers.

Voir également: Les meilleures prises intelligentes que vous pouvez acheter

Matter était auparavant connu sous le nom de Project Chip. L’idée était de rendre le paysage de la maison intelligente moins fracturé. À ce stade, il existe des tonnes de produits pour la maison intelligente qui ne fonctionnent qu’avec certains systèmes, tels que Google Assistant, Alexa d’Amazon ou HomeKit d’Apple. Project Chip – et donc Matter – vise à permettre aux utilisateurs d’intégrer n’importe quel produit dans n’importe quel écosystème. Par exemple, un produit conçu uniquement pour fonctionner avec Apple HomeKit pourrait fonctionner avec une maison intelligente basée sur Google.

Avec Samsung intégrant Matter, il rejoint Apple, Amazon et Google qui se sont déjà engagés, au moins partiellement. Une fois que tous les principaux acteurs de la maison intelligente se seront joints, les utilisateurs de maison intelligente pourront acheter n’importe quel produit et sauront qu’il fonctionnera dans leur maison.

Samsung n’a divulgué aucun produit spécifique qui adoptera la plate-forme. Cela ne s’engagerait également que sur un vague calendrier du printemps 2022. Néanmoins, c’est une excellente nouvelle pour votre maison intelligente, car vos décisions d’achat sont sur le point de devenir beaucoup plus simples.