Le supporter de longue date du Bayern Munich, Josip Stanisic, était un fan de certains grands de tous les temps

Le défenseur du Bayern Munich Josip Stanisic a récemment admis qu’il était un grand fan de quelques joueurs clés du club dans son enfance. De plus, Stanisic berçait également les draps du FC Bayern quand il était petit.

C’est comme s’il était destiné à exercer son métier à Säbener Straße.

« J’avais toute ma chambre pleine d’affiches de Franck Ribéry, Arjen Robben et Bastian Schweinsteiger. Et bien sûr, j’avais aussi du linge de lit du Bayern – d’ailleurs, je les ai toujours, mais ils ne sont plus confectionnés (rires) », a déclaré Stanisic en riant lors d’une interview avec FCBayern.com.

Stanisic, qui n’a probablement pas apporté ces draps avec lui à Munich, a également joué un rôle clé pour la Croatie pendant la pause internationale – quelque chose qu’il attend depuis longtemps avec impatience.

« Ma famille vient de Slavonski Brod, une ville à l’est de la Croatie. C’est un rêve pour moi de jouer pour l’équipe nationale de Croatie », a déclaré Stanisic. « L’Association croate de football et l’entraîneur national Zlatko Dalić ont fait de gros efforts pour moi il y a des mois et m’ont donné une perspective. J’ai vraiment hâte de relever ce défi.