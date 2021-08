Le supremo de Leeds Victor Orta a une ouverture claire pour décrocher une star de l’Euro 2020

in

Leeds United a une grande opportunité de débarquer l’ailier danois Mikkel Damsgaard cet été, selon un rapport.

La tenue du West Yorkshire a été mentionnée comme prétendant à l’impressionnant joueur de 21 ans, avec Aston Villa et Tottenham.

Le joueur de 21 ans était considéré comme une cible pour les Spurs avant même que Fabio Paratici et Nuno Espirito Santo n’arrivent au club.

Mais après ses performances à l’Euro 2o2o, Villa et Leeds seraient venus à la table.

Le talentueux joueur de large a marqué lors de la victoire 4-1 du Danemark contre la Russie. Et il a marqué le premier match avec un coup franc époustouflant alors que les Danois s’inclinaient 2-1 contre l’Angleterre en demi-finale à Wembley.

Il a été initialement annoncé que le Scandinave coûterait 25 millions d’euros. qu’alors porté à 30 M€ et maintenant, il semble que tout prétendant devra se séparer de 35 millions d’euros. Et il est apparu plus tôt cette semaine que Villa était prête à le faire.

ClubDoria46 (via Sport Witness) a rapporté que la Sampdoria attendait une « offre maxi » de Villa. Tle rapport a ajouté que l’offre avait été écrite et qu’ils avaient «caché l’enveloppe».

Cette lettre n’est cependant pas encore arrivée à Gênes, bien que Villa semble de plus en plus susceptible d’avoir besoin d’un remplaçant pour Jack Grealish.

Villa semble maintenant aimer la star de Watford Ismaila Sarr.

Leeds reste cependant intéressé et La Repubblica, cité par Milan News 24, rapportent que Leeds tient également à Damsgaard.

L’AC Milan a également un intérêt pour le joueur, mais il ne veut pas organiser de « bagarre » et n’est pas intéressé par une vente aux enchères pour le joueur.

Avec Villa en panne et Tottenham signant déjà l’ailier Bryan Gil. Ils pourraient bien se concentrer sur l’avenir de Harry Kane.

On dirait bien que la balle est dans le camp de Victor Orta à Elland Road.

La situation semble claire. Si Leeds peut réunir les 35 millions d’euros pour Damsgaard, il leur appartient.

Damsgaard n’a rejoint la Sampdoria en provenance du club danois de Nordsjaelland que l’été dernier. Il a connu une solide campagne la saison dernière, avec 18 départs en 35 matches de Serie A, marquant deux fois et ajoutant quatre passes décisives.

Contrat Caprile

Pendant ce temps, le gardien de Leeds United Elia Caprile aurait signé un nouveau contrat.

Selon Tuttomercatoweb le joueur de 19 ans a « conclu un accord avec le club anglais pour prolonger le contrat actuel jusqu’en juin 2024 ».

L’ancienne starlette du Chievo n’a pas encore joué pour la première équipe de Marcelo Bielsa, mais a fait cinq fois l’équipe.

Il est arrivé en janvier 2020 et a signé un contrat de trois ans et demi, bien qu’il n’ait jamais joué pour l’équipe senior de Chievo.

