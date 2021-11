Le Surface Duo 2 de Microsoft est le téléphone pliable le plus résistant aux rayures

Zack Nelson de JerryRigEverything est de retour avec un autre test de durabilité, cette fois avec le Microsoft Surface Duo 2. Comme c’est le cas avec la majorité des meilleurs téléphones pliables, la durabilité est toujours une préoccupation, surtout compte tenu des prix élevés. Cela reste vrai même avec la dernière tentative de Microsoft de smartphone pliable.

Mais comme cela est démontré tout au long de ce test de durabilité, la décision de Microsoft d’opter pour des écrans doubles maintenus ensemble par une charnière par rapport à un seul écran pliable est meilleure pour la durabilité. Lorsque Nelson essaie de plier le téléphone en deux, il y a une quantité considérable de flexion, mais c’est en grande partie dû au cadre en plastique. Ce qui est impressionnant, c’est que le téléphone ne se casse pas à cause du Gorilla Glass Victus trouvé sur l’appareil.

En gardant le verre lui-même, ce n’est pas si différent de ce que vous trouverez sur les meilleurs téléphones Android. Le verre commence à se rayer au niveau 6 avant que des rainures plus profondes n’apparaissent au niveau 7. C’est bien plus impressionnant que les rayures de niveau 3 trouvées sur le Galaxy Z Fold 3. Sans parler de plus impressionnant que tout le reste des meilleurs téléphones pliables. disponible aujourd’hui.

Ce n’est un secret pour personne que le Microsoft Surface Duo 2 est un matériel impressionnant, même avec son prix. Mais même avec le Surface Duo d’origine, le logiciel continue de retenir l’appareil. Cela changera peut-être avec la sortie d’Android 12L, mais nous devrons voir comment tout cela se déroulera dans les prochains mois.

