Le Surface Duo 2 est déjà une réalité, c’est le téléphone à deux écrans de Microsoft | La technologie

Le format double écran de Microsoft est venu avec le Surface Duo, maintenant vient le renouvellement de cet appareil et les améliorations suggèrent que ceux de Redmond veulent rivaliser avec les téléphones pliables de vous à vous.

Au rendez-vous avec Microsoft, le Surface Duo 2 était l’un des appareils les plus attendus. Et, c’est que, ceux de Redmond ne semblent pas abandonner en termes de format double écran pour leurs appareils mobiles. Cette nouvelle version s’accompagne d’améliorations au niveau de la charnière, d’un écran extérieur et, en plus, d’une section photographique améliorée.

Bien sûr, ce ne sont pas toutes ses nouvelles. Le renouveau de Microsoft vient en voulant se rapprocher à la fois des appareils Android classiques et des terminaux pliables. Allez, il veut rivaliser face à face avec le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Nous allons voir toutes les nouveautés qui accompagnent cette nouvelle version.

Développement…