Le Surface Duo 2 est proche et c’est tout ce que nous savons sur le téléphone « pliable » de Microsoft | La technologie

Microsoft a rendez-vous avec les utilisateurs le 22 septembre. C’est encore un mystère ce qu’il présentera ce jour-là, mais des rumeurs suggèrent que nous verrions un renouvellement de son Surface Duo.

Il y a quelques jours à peine, Microsoft a annoncé une date de présentation de l’appareil. Ce rendez-vous avec ceux de Remond a fait que les utilisateurs commencent à s’inquiéter de ce que la société Windows va présenter.

Et, est-ce que le lancement de la nouvelle version de votre système d’exploitation a déjà une date fixe, il est donc facile d’exclure cela comme raison du rendez-vous. Si vous n’êtes pas au courant ou si la nouvelle vous a passé, Windows 11 arrivera officiellement le 5 octobre sur les ordinateurs compatibles.

Alors, qu’est-ce que Microsoft va présenter le 22 de ce mois ? Les rumeurs suggèrent que ce que nous verrons ce jour-là seront de nouveaux ordinateurs portables Surface. Mais la possibilité de voir le renouvellement du Surface Duo 2 a également commencé à émerger.

Cet appareil de Microsoft est venu en réponse aux fabricants traditionnels et à leur précipitation à lancer des appareils pliables. Ce que la nouvelle Surface Duo 2 est censé transporter est le processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage.

Au niveau de l’écran Il devrait avoir une dalle combinée de 5,8 pouces de diagonale, une résolution de 2 754 x 1 898 pixels et un taux de rafraîchissement à la hauteur des terminaux haut de gamme du moment.. Il est donc possible qu’il ait 120Hz.

Concernant la conception, une grande révolution n’est pas attendue, en effet, tout indique qu’elle sera extrêmement continue au niveau général. Microsoft maintiendrait à tout moment le format “pliable” avec deux écrans réunis par des charnières.

Le reste des spécifications avec lesquelles le Surface Duo pourrait arriver sont: batterie de 4 000 mAh, capteur d’empreintes digitales à l’écran, triple caméra arrière et connectivité 5g. La vérité est qu’il est difficile de rivaliser avec des équipes comme le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Nous devrons attendre le jour du lancement pour voir de première main toutes les spécifications de ce nouvel appareil Microsoft. La seule chose que nous sommes assez clair, c’est que les attentes ne sont pas à travers le toit.