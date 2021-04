Le Surface Laptop 4 de Microsoft intègre des processeurs Intel beaucoup plus rapides

Microsoft a dévoilé le Surface Laptop 4.Vous obtiendrez des puces Intel Core de 11e génération plus rapides, mais un design familier et des options AMD plus anciennes.Il est disponible le 15 avril à partir de 999 $.

Microsoft a présenté le Surface Laptop 4, la dernière version de son portable principal, et c’est une bonne nouvelle si vous avez envie de plus de performances – et que cela ne vous dérange pas d’une formule éprouvée.

Le nouveau système offre des choix de processeurs Intel Core de 11e génération qui offrent une augmentation des performances d’environ 70% par rapport à leurs options équivalentes dans le modèle sortant. Vous pouvez également vous attendre jusqu’à 19 heures d’autonomie de la batterie, bien que cela soit susceptible de diminuer dans le monde réel. Vous pouvez maintenant configurer le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces avec la version personnalisée de Microsoft d’un AMD Ryzen, mais il s’agit toujours de l’ancienne puce basée sur Zen 2 plutôt que d’un processeur Zen 3 moderne.

Vous regardez par ailleurs une machine très reconnaissable. Le Surface Laptop 4 utilise les mêmes écrans tactiles 13,5 et 15 pouces, une webcam 720p compatible Hello et un mélange de ports USB-C et USB-A. C’est toujours un design solide, mais vous n’obtiendrez pas les lunettes plus minces ou les ports Thunderbolt que l’on trouve sur des rivaux comme le Dell XPS 13 ou le MacBook Air d’Apple.

Le Surface Laptop 4 sera disponible le 15 avril aux États-Unis, au Canada et au Japon. Il commence à un prix de 999 $ pour une édition 13,5 pouces avec un Ryzen 5, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. N’épargnez pas de frais et vous pouvez payer jusqu’à 2299 $ pour un modèle 13,5 pouces avec un Core i7, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, tandis que son équivalent 15 pouces coûtera 2399 $. Les commandes passées avant le 15 avril incluent une paire d’écouteurs Surface gratuite.