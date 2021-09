Le Surface Laptop GO est l’ordinateur portable bon marché de Microsoft, idéal pour étudier et maintenant considérablement réduit en prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez un bon ordinateur portable pour étudier ou travailler et que vous avez besoin de Windows 10, il existe maintenant un modèle Microsoft qui a baissé et beaucoup de prix sur Amazon.

Avec l’arrivée de Windows 11 au coin de la rue, il devient important de bien choisir l’ordinateur portable que vous allez acheter, si vous envisagez d’en acheter un. Il est essentiel qu’il soit évolutif en quelques mois, il y a donc une valeur sûre à considérer : les propres ordinateurs portables de Microsoft.

Parmi tous, il y en a un particulièrement bon marché, le Surface Laptop GO, dont le prix est également réduit seulement 549 euros. C’est un coût très compétitif si l’on regarde ses caractéristiques techniques, qui incluent par exemple un Intel Core i5 comme processeur et un stockage SSD.

Le Surface Laptop Go est l’ordinateur portable le plus léger de Microsoft, idéal pour le télétravail et les études. Avec des améliorations de l’appareil photo pour les appels vidéo, un clavier complet, une mise sous tension instantanée, une charge rapide et une autonomie d’une journée.

La remise est de 200 euros par rapport à son prix officiel, même s’il est vrai qu’il accumulait des remises sur remise ces derniers temps, se classant sans aucun doute parmi les meilleurs ordinateurs portables bon marché avec Windows 10, bien que la concurrence chinoise ait fait qu’il y ait de nombreux modèles qui correspondent à cette description.

Son poids dépasse à peine un kilogramme, il est donc très léger et très adapté aux étudiants qui, après tout, ont besoin d’un modèle facilement transportable, ce qui est tout à fait conforme à cela.

Oui c’est vrai que l’écran ne fait “que” 12,4 pouces, un peu en dessous de celui, par exemple, du MacBook Air d’Apple, qui est à 13,3″.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Voici ses principales caractéristiques techniques :

Taille de l’écran : 12,4″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,1 kg Processeur : Intel Core i5-1035G1 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 128 Go SSD

En plus de cette version du Surface Laptop GO proposée par Amazon, il en existe d’autres qui, avec moins de capacité de stockage et de RAM, sont un peu moins chères, bien que sacrifiant beaucoup de puissance en cours de route.

La livraison de ce produit est gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime. C’est le cas de toutes les commandes de plus de 29 euros dans cette boutique en ligne, même si si vous souhaitez avoir votre ordinateur le plus tôt possible, il est conseillé de vous inscrire au mois d’essai gratuit sans permanence, ce qui ouvre également la voie à le catalogue de séries de Prime Video, avec quelques titres particulièrement recommandables.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.