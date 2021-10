Le Surface Laptop le moins cher de Microsoft pourrait être lancé avec Windows 11 SE

Microsoft a publié sa gamme Surface 2021 il y a quelques semaines, juste à temps pour le lancement de Windows 11. Il y a une nouvelle Surface pour tout le monde, que vous recherchiez le tout nouvel ordinateur portable phare de Microsoft, un convertible polyvalent ou une bonne affaire. Si vous êtes dans le troisième groupe, vous pouvez obtenir une tablette Surface Go 3 de base pour 399,99 $, ce qui est une bonne affaire pour une tablette Windows 11. Mais si cela semble trop cher, il y a peut-être de bonnes nouvelles pour vous. Microsoft travaillerait sur un Surface Laptop plus abordable qui rivalisera avec les Chromebooks. Ces machines exécuteront une variante de Windows 11 que Microsoft pourrait appeler Windows 11 SE.

Le lancement de Windows 11 a suscité une grande controverse. Microsoft a mis en place des exigences matérielles fermes pour le nouveau système d’exploitation, citant des problèmes de sécurité. Certaines personnes ont découvert que leurs ordinateurs portables et de bureau Windows 10 n’exécutaient pas Windows 11. La seule solution semblait être la mise à niveau du matériel. Microsoft a cédé depuis lors, permettant à certains des appareils Windows 10 qui ont échoué à la vérification du matériel d’exécuter Windows 11. Cette procédure n’est cependant pas entièrement sans tracas.

Mais il s’avère que Microsoft pourrait avoir une version différente de Windows 11 en préparation, une version spécialement conçue pour fonctionner sur du matériel beaucoup moins cher. C’est la version Windows 11 SE qui devrait fonctionner sur le mystérieux nouvel ordinateur portable Surface.

Matériel Surface 2021 de Microsoft : Studio Laptop, Pro 8, Go 8 et Duo 2. Source de l’image : Microsoft

Le mystérieux Surface Laptop 11,6 pouces de Microsoft

Selon Windows Central, Microsoft vise le marché de l’éducation K-12 avec le nouveau Surface Laptop abordable.

La machine de 11,6 pouces porte le nom de code Tenjin et devrait concurrencer des appareils similaires qui ciblent le secteur de l’éducation, comme les machines Lenovo 100W ou HP Stream.

Le Surface Laptop bon marché comportera un châssis en plastique, selon des sources. L’écran a une résolution de 1366 x 768 et un processeur Intel Celeron N4120 associé à 8 Go de RAM pour l’ensemble du spectacle. Ce sont des compromis évidents qui feront baisser les coûts. Mais les ordinateurs portables abordables sont censés servir les étudiants dans les salles de classe, tout comme le font certains Chromebooks.

Les compromis matériels peuvent également avoir un impact sur l’expérience logicielle. Le rapport note que Microsoft développe Windows 11 SE spécifiquement pour l’ordinateur portable Tenjin Surface à faible coût. La nature de ces changements n’est pas claire, mais Windows 11 SE devrait se concentrer « sur des optimisations spéciales, des ajustements et des fonctionnalités conçues pour les établissements d’enseignement déployant du matériel bas de gamme ». De plus, il n’est pas clair si Windows 11 SE peut s’exécuter sur un autre appareil Windows.

Microsoft pourrait vendre ce Surface Laptop abordable sous le nom de Surface Laptop SE pour correspondre à la version spéciale de Windows 11. Microsoft vendra l’appareil pour moins de 400 $ pour concurrencer directement les Chromebooks qui ciblent le marché de l’éducation.

Comparativement, le Surface Laptop Go plus premium commence à 549 $. De plus, le Surface Go 3 à 399,99 $ est livré sans clavier Type Cover, ce qui coûterait 99 $ de plus.

L’ordinateur portable Windows 11 SE serait prêt à fonctionner et Microsoft pourrait l’annoncer avant la fin de l’année.