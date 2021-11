Le Surface Laptop SE à 249 $ de Microsoft défie les Chromebooks abordables

Microsoft a organisé un grand événement Surface à la mi-septembre où il a dévoilé tous les nouveaux appareils Surface qui sortiront cette saison des vacances. Le tout nouveau produit phare de Surface Laptop Studio, le Surface Pro 8, et le nouveau Surface Go 3 abordable sont chacun adaptés à différents budgets. Le Surface Go 3 était l’appareil Surface le moins cher dévoilé lors de l’événement, à partir de 399 $. Mais il s’avère que Microsoft propose une offre Windows 11 encore plus abordable, qui rivalisera avec les Chromebooks de Google. C’est le Surface Laptop SE à 249 $ qui exécutera Windows 11 SE.

Surface Laptop SE cible l’éducation

Les Chromebooks sont devenus très populaires auprès des écoles ces dernières années. La pandémie a en outre souligné la nécessité d’ordinateurs abordables pour servir les élèves à la fois à l’école et à la maison. L’apprentissage hybride est quelque chose que la plupart des étudiants ont déjà expérimenté, et il dépend de la capacité des étudiants et des enseignants à interagir via des applications de chat vidéo. Et Microsoft propose à ces types de clients Windows du matériel Surface plus abordable pour tous leurs besoins informatiques liés à l’école.

Microsoft a dévoilé mardi le Surface Laptop SE, aux côtés du système d’exploitation Windows 11 SE qui s’exécute sur ces machines. Le prix attractif de l’appareil est la première chose qui impressionnera. Un PC à 249 $ pouvant exécuter Windows 11 est une proposition intéressante. Mais le Surface Laptop SE ne sera disponible que pour les clients commerciaux EDU, a expliqué Microsoft. L’expédition commence au début de l’année prochaine aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Japon.

Pour ce prix, vous obtenez un ordinateur portable de 11,6 pouces qui fait quelques compromis en matière de qualité de fabrication et de spécifications. L’ordinateur portable a un boîtier en plastique et comporte des composants plus abordables. Vous obtenez une puce Intel Celeron, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une prise jack 3,5 mm et plusieurs ports sont également inclus dans le package. La durée de vie de la batterie, quant à elle, est de 16 heures, selon Microsoft.

Le Surface Laptop SE cible un environnement axé sur le cloud. Et Microsoft dit qu’il est facile à configurer, effacer et réparer.

L’expérience Windows 11 SE

Comme prévu, Surface Laptop SE exécute une version spéciale de Windows 11 optimisée pour les écoles. Comme vous l’avez peut-être deviné, cela signifie de nombreuses solutions logicielles intégrées de Microsoft. Mais les clients de l’éducation qui recherchent des alternatives Windows aux Chromebooks envisagent probablement le propre logiciel de Microsoft.

Microsoft explique dans un autre article de blog que Windows 11 SE est optimisé pour l’éducation, qu’il inclue ou non une connexion Internet. La suite Microsoft 365 fonctionnera à la fois en ligne et hors ligne, y compris des applications telles que Word, PowerPoint, OneNote et OneDrive. Ce dernier stocke les fichiers localement, afin que les étudiants y aient accès immédiatement.

D’autres applications Windows 11 SE incluent Microsoft Edge, qui prendra en charge les extensions essentielles en classe. Microsoft Teams, Minecraft for Education et Flipgrid font également partie de l’expérience Windows 11 SE que vous trouverez sur le Surface Laptop SE. Le système d’exploitation prendra en charge les applications tierces telles que Zoom et Chrome, qui sont populaires auprès des écoles. Mais Windows 11 SE ne viendra pas avec le Microsoft Store préinstallé.

Windows 11 remarquera quelques changements dans Windows 11 SE. Le système d’exploitation centré sur l’école a un nouveau fond d’écran et ne prend pas en charge les widgets. Les applications se lancent en mode plein écran et les mises en page Snap offrent des choix plus simples pour redimensionner les fenêtres.

Enfin, Windows 11 SE n’alimentera pas seulement le nouveau Surface Laptop SE de Microsoft, mais également d’autres alternatives Chromebook à faible coût. Des entreprises comme Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo et Positivo lanceront à l’avenir leurs propres machines Windows 11 SE abordables.