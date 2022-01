Le Surface Pro 8 haut de gamme de Microsoft est à 300 $ de rabais

Après une série de grandes vacances shopping, nous avons atterri sur le premier grand événement technologique de 2022. Je parle du CES 2022, pour lequel The Verge a produit des dizaines d’articles. Toutes sortes de nouveaux produits passionnants ont été annoncés et, espérons-le, certains d’entre eux pourront apparaître dans ce bulletin d’informations sur les offres une fois qu’ils seront lancés plus tard dans l’année. En ce qui concerne les offres de ce week-end, nous nous concentrons sur certains produits chauds qui, selon nous, vous rendront la vie un peu plus agréable. Restez au chaud là-bas.

Une Surface Pro 8 spécifiée coûte 1 599,99 $ chez Best Buy

Regardez, il n’est jamais abordable d’obtenir la version la plus haut de gamme d’une tablette recherchée. C’est pourquoi la plupart des gens choisissent d’obtenir le plus abordable et l’appellent un jour. Cependant, si vous recherchez une tablette Windows qui peut offrir de grandes performances, un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’autres qualités remarquables mises en évidence dans notre examen de la Surface Pro 8 par Monica Chin, consultez l’offre actuelle de Best Buy. Normalement, 1 899,99 $, la Surface Pro 8 de Microsoft avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et le processeur Intel Core i7-1185G7 ne coûtent que 1 599,99 $. Remarque : vous devrez fournir le Type Cover si vous souhaitez un accessoire pouvant fournir un clavier et un cache d’écran, qui coûte généralement environ 100 $.

Microsoft Surface Pro 8

La nouvelle Surface Pro 8 est la plus grande mise à niveau de Microsoft depuis des années. L’excellent 2-en-1 prend en charge Thunderbolt 4, un écran 120 Hz, un meilleur appareil photo et un design plus moderne.

Pour quelque chose de moins cher, la tablette Chrome OS 10e de Lenovo ne coûte que 100 $

Il y a des gens qui sont prêts à payer 1 599,99 $ sur une tablette, et d’autres qui ne le sont pas. Que vous ayez besoin d’une tablette pour vous divertir ou simplement d’une tablette à offrir à votre enfant, la 10e de Lenovo pourrait être mieux adaptée. Tout d’abord, il est en vente chez Lenovo pour 99 $ au lieu de 334 $ (la remise s’applique à la caisse), ce qui représente environ 6 % du coût total de la Surface Pro 8. Le 10e n’essaie pas de rivaliser avec les meilleurs d’entre eux, cependant, c’est une meilleure affaire que la plupart des tablettes de 10 pouces offrent de nos jours (surtout si vous essayez d’éviter les tablettes Fire d’Amazon). Il possède un écran tactile brillant de 1920 x 1200 IPS qui peut être très lumineux avec une luminosité maximale de 400 bits, ainsi que 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Il peut également gérer les appels vidéo et les photos avec ses caméras avant et arrière.

Tablette Lenovo 10e

Alimentée par Chrome OS, la Lenovo 10e est une tablette de 10,1 pouces axée sur la valeur qui peut exécuter de nombreuses applications, de divertissement ou autres. Ce n’est pas une centrale de spécification, mais cela devrait convenir si vous avez juste besoin d’une tablette pour gérer les bases, comme les appels vidéo, le streaming, etc.

Fire Emblem: Three Houses (un véritable joyau d’un jeu Switch) coûte 40 $ chez Walmart

Si vous cherchez des idées pour votre prochain jeu, je vais me battre pour Fire Emblem: Three Houses à tous ceux qui écouteront. C’est un jeu de stratégie au tour par tour qui ne devient jamais si profond que ses mécanismes s’emmêlent, et en dehors des batailles, ses histoires captivantes se déroulent dans une université où, en tant que professeur, vous vous lierez d’amitié avec beaucoup de vos camarades en les renforçant. pour la bataille. L’écriture est stellaire, tout comme la musique. Normalement 59,99 $, Walmart a des copies numériques de ce jeu pour 39,99 $. Lisez notre critique.

Le OnePlus 9 coûte 599,99 $ jusqu’au 22 janvier

Le OnePlus 9 est un bon téléphone si vous appréciez d’avoir certaines des spécifications les plus performantes – y compris un Snapdragon 888, un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz et un excellent appareil photo ultra-large – sans dépenser des prix de niveau phare. Notre critique Allison Johnson pense que la plupart des gens devraient être satisfaits du OnePlus 9 par rapport au 9 Pro, même si cela ne plaira pas aux photographes qui recherchent la stabilisation de l’appareil photo principal et un téléobjectif. Sinon, ce téléphone peut donner des goûts au Pixel 6 de Google, qui commence normalement à 599 $, un bon rapport qualité-prix. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer un modèle déverrouillé de 128 Go avec 8 Go de RAM chez Best Buy et Amazon pour 599,99 $.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 est une option puissante, avec un écran de 6,55 pouces à 120 Hz, un système de triple caméra de marque Hasselblad et un processeur Snapdragon 888.

Les derniers AirPods Pro d’Apple sont à 26% de réduction chez Woot

Il est possible que vous ayez manqué les nombreuses offres intéressantes sur les écouteurs sans fil AirPods Pro d’Apple qui prennent en charge la suppression active du bruit et la charge MagSafe. Si tel est le cas, consultez l’accord de Woot qui fait baisser le prix jusqu’à 184,99 $, une remise de 26% sur leur prix d’origine de 250 $. Vous vous souvenez peut-être de meilleurs prix que ceux des AirPods Pro, mais il s’agissait probablement du modèle de la génération précédente qui omettait la fonction MagSafe. Tous les modèles AirPods Pro prennent en charge l’audio spatial et peuvent facilement être couplés avec des appareils Apple grâce à leur puce sans fil H1.

