Le Surgeon General des États-Unis affirme que la désinformation sur la santé est mortelle ; Se propage comme un virus sur les réseaux sociaux ⋆ 10z viral

Joe Biden et son administration ont été critiqués ces derniers jours pour avoir combattu la propagation de la désinformation sur la santé sur les réseaux sociaux. Un plan pour lutter contre une partie de cette désinformation a été diabolisé dans les médias de droite, et Biden a fait la une des journaux en affirmant que le fait de ne pas contenir cette désinformation cause des décès.

Interrogé à ce sujet dans une interview accordée à CNN dimanche matin, le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, a affirmé que la désinformation est mortelle et que sa propagation aggrave les choses. Il a attribué aux sociétés de médias sociaux le mérite des efforts qu’elles ont déployés, dans lesquels des articles concernant COVID-19 et la vaccination ont ajouté des liens vers de bonnes sources d’information, telles que le CDC, mais a également déclaré que cela ne suffisait pas.

Biden a déclaré que Facebook “tuait des gens”.

Facebook a déclaré que WH cherchait des boucs émissaires. Ce matin, @Surgeon_General Dr. Murthy : « J’ai été très cohérent dans ce que j’ai dit aux entreprises technologiques… la désinformation sur la santé nuit à la santé des gens. Cela leur coûte la vie. pic.twitter.com/GkUe0Jgwbu – Le recomptage (@therecount) 18 juillet 2021

Facebook a accusé l’administration Biden de “chercher des boucs émissaires” parce que la nation n’a pas atteint les objectifs de vaccination pour atteindre l’immunité collective et mettre la pandémie sous un semblant de contrôle. Un responsable du site s’est plaint à CNN que l’administration fait l’éloge de l’entreprise en privé mais la condamne en public.

Le Dr Murthy dit qu’en fait, il a loué à la fois publiquement et en privé les efforts des sociétés de médias sociaux, et a également demandé publiquement et en privé plus.

« Ce que je leur ai aussi dit, en public et en privé, c’est que ce n’est pas suffisant. Nous assistons toujours à une prolifération de désinformation en ligne, et nous savons que la désinformation sur la santé nuit à la santé des gens. Cela leur coûte la vie.

