Le surintendant de New York défend la décision d’interdire les costumes inspirés du spectacle

Le surintendant du centre de New York, dont le district a interdit les costumes inspirés de Squid Game dans les écoles pendant Halloween, a défendu la décision, notant que le spectacle était « destiné à un public adulte ». Un directeur de l’école primaire de Mott Road dans le district a également déclaré aux parents que les enseignants avaient vu des élèves faire semblant de jouer à Squid Game pendant la récréation. Squid Game est une émission sud-coréenne qui a explosé en popularité dans le monde entier depuis que Netflix a publié l’émission le 17 septembre.

Les directeurs des écoles primaires de Mott Road, Enders Road et Fayetteville, qui font tous partie du district scolaire de Fayetteville-Manlius, ont déclaré aux parents qu’il était interdit de jouer à Squid Game ou de porter des costumes inspirés de celui-ci. « Nous avons observé que certains élèves pendant la récréation jouaient à une version du jeu de calmar destinée à un public adulte, âgé de 16 ans et plus », a écrit le directeur de Mott Road aux parents dans un e-mail, rapporte CNYCentral. « En raison de préoccupations concernant la nature potentiellement violente du jeu, il est inapproprié pour les récréations ou les discussions à l’école. De plus, un costume d’Halloween de ce spectacle ne respecte pas nos directives sur les costumes scolaires en raison du message violent potentiel aligné sur le costume. «

Le surintendant, le Dr Craig Tice, a également envoyé une déclaration à CNYCentral, soutenant la décision d’interdire les références au jeu Squid à l’école. Il a souligné les directives sur les costumes d’Halloween interdisant les articles qui pourraient être « interprétés » comme des armes, y compris les pistolets-jouets et les épées, et les costumes ne devraient pas être « trop ​​sanglants ou effrayants » pour les jeunes étudiants. Le district a également annulé les défilés d’Halloween en raison de la pandémie de coronavirus.

« Les membres du personnel ont récemment noté que certains étudiants pendant la récréation imitaient des jeux de Squid Game, un jeu vidéo Roblox et une émission Netflix destinée à un public adulte en raison de la violence décrite dans l’émission », a écrit Tice. « En raison de cette activité, nos directeurs voulaient s’assurer que nos familles sont conscientes qu’il serait inapproprié pour un élève de porter à l’école un costume d’Halloween de ce spectacle en raison des messages violents potentiels alignés avec le costume. Ils voulaient également que les familles sachez que certains de nos plus jeunes élèves parlent et imitent des aspects du spectacle/jeu à l’école afin que les parents et les tuteurs aient la possibilité d’en parler eux-mêmes avec leurs enfants et renforcent le message de l’école selon lequel les jeux associés à un comportement violent ne sont pas approprié pour la récréation. »

Étant donné que Squid Game implique des versions ultra-violentes de jeux pour enfants avec des conséquences de vie ou de mort, les parents et les administrateurs scolaires du monde entier s’inquiètent de l’impact que l’émission pourrait avoir. Plus tôt ce mois-ci, les écoles du district de Bay à Panama City, en Floride, ont noté que les administrateurs voyaient des élèves « essayer de se faire du mal au nom de ce » jeu « » après avoir joué à des jeux de terrain de jeu apparemment innocents. « Veuillez vous assurer que vous êtes au courant du contenu auquel vos enfants accèdent en ligne et que vous leur parlez de NE PAS jouer à des » jeux « violents à l’école », a noté le district. « Nous ne voulons pas que quiconque soit blessé et nous ne voulons pas générer de références disciplinaires pour les étudiants qui ne comprennent pas vraiment ce qu’ils rejouent. »

Squid Game a été écrit et réalisé par Hwang Dong-hyuk. L’émission en neuf épisodes parle d’un groupe de personnes confrontées à des problèmes financiers et invitées à jouer à des jeux pour enfants pour gagner des millions de dollars. Cependant, les concurrents qui perdent sont tués et le grand prix augmente à chaque décès. Les joueurs portent des survêtements verts tandis que les gardes masqués portent des combinaisons roses. La série est violente et a été classée TV-MA aux États-Unis, ce qui signifie qu’elle est destinée à un public de 17 ans et plus.