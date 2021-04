Le surnom de Samsung Galaxy Buds 2 repéré dans l’application Galaxy Wearable

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

Samsung travaille apparemment sur une paire de véritables écouteurs sans fil appelés Galaxy Buds 2. Les nouveaux écouteurs ont été mentionnés dans le code de l’application Galaxy Wearable.

Samsung serait en train de préparer une nouvelle paire de Galaxy Buds à ajouter à sa gamme existante de véritables écouteurs sans fil. Un démontage de l’APK de l’application Galaxy Wearable par Android Police a révélé que Samsung prépare peut-être les Galaxy Buds 2.

L’application Galaxy Wearable est un pont entre les appareils portables et les téléphones de Samsung. Chaque fois que l’entreprise lance un nouveau portable, elle doit mettre à jour l’application avec la prise en charge dudit appareil. C’est pourquoi il est d’autant plus logique que les soi-disant Galaxy Buds 2 soient en préparation.

Le démontage montre également que les écouteurs portent le nom de code «berry» et qu’ils pourront se connecter à plusieurs appareils. Les Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Plus et Galaxy Buds Pro sont également mentionnés dans le fichier APK, ce qui suggère que les Buds 2 sont en effet une nouvelle paire et ne sont liés à aucun modèle plus ancien.

En outre, les lignes de code suggèrent également que les Galaxy Buds 2 pourront se connecter à des appareils non Samsung.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire en dehors des détails susmentionnés. Cependant, nous nous attendons à ce que les nouveaux Galaxy Buds intègrent certaines caractéristiques de marque des Buds Pro, notamment la réduction active du bruit, la charge sans fil, etc.

Quant à savoir quand les Galaxy Buds 2 seront lancés, nous n’avons aucune idée. Les Galaxy Buds Pro sont assez récents, mais Samsung a encore beaucoup de choses à déballer cette année, nous pourrions donc les voir dans les mois à venir.