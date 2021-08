Le surnom d’enfance «grinçant» de Kate Middleton partagé avec ses cochons d’Inde de compagnie | Royale | Nouvelles

in

Alors que Kate, 39 ans, est maintenant connue sous le nom de duchesse de Cambridge, elle a porté un titre très différent à la St Andrew’s School de Pangbourne, Berkshire. Elle a fréquenté de 1986 à 1995 avec sa sœur Pippa.

Durant ces années, les deux sœurs ont eu une paire de cobayes.

Kate a dévoilé les noms de ses animaux de compagnie d’enfance aux élèves à son retour en 2012.

Selon The Mirror, elle a déclaré: “Il y en avait un qui s’appelait Pip et un qui s’appelait Squeak parce que ma sœur s’appelait Pippa et moi, j’étais Squeak.”

Et Kate n’est pas le seul membre de la famille royale qui portait un deuxième nom bizarre.

Elle est née Rachel Meghan Markle – un nom partagé avec son personnage de Suits Rachel Zane.

La duchesse de Sussex n’a pas révélé publiquement pourquoi elle choisit d’utiliser son deuxième prénom plutôt que son prénom.

Un autre royal à préférer leur surnom est le mari de Meghan, le prince Harry.

Le vrai nom du duc de Sussex est Henry Charles Albert David et, alors que ses parents l’appelaient par ce nom, le duc est passé par Harry depuis son enfance.