Le surpoids peut-il aggraver la grippe ? Le vaccin est-il plus nécessaire ?

28/10/2021 à 18:18 CEST

Que l’obésité est pour quelques années uL’une des principales préoccupations de la communauté médicale c’est un fait. Différentes études sur l’excès de poids et la santé ont estimé que, dD’ici 10 ans, 27 millions d’adultes espagnols souffriront d’obésité. Parmi eux, 80% seront des hommes et 55% des femmes.

Jusqu’à l’apparition du Covid-19, les experts prédisaient que l’obésité serait la principale épidémie du XXIe siècle. Et la réalité est qu’avec la pandémie de coronavirus, les problèmes de santé causés par l’obésité n’ont fait que se multiplier.

L’obésité morbide est déjà l’un des facteurs de risque de la grippe. De multiples études épidémiologiques indiquent que les personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) élevé, touchées par un processus grippal, ont plus susceptibles d’être admis à l’USI en compliquant son état.

Il est également connu que les personnes obèses souffrent d’un pourcentage plus élevé d’infections des voies respiratoires inférieures, et évoluent généralement moins bien face à la maladie.

Et bien que les causes de ce risque d’aggravation ne soient pas encore claires, certaines analyses indiquent que le système immunitaire de ces types de patients réagit plus mal à une infection virale.

La Société espagnole de l’obésité considère que adultes souffrant d’obésité morbide avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 40. Chez l’adolescent, lorsque l’IMC est supérieur ou égal à 35, et chez l’enfant lorsqu’il est supérieur ou égal à 3.

Mais depuis que le danger du virus de la grippe saisonnière s’est ajouté à l’apparition du coronavirus SARS-COV2, les choses se sont compliquées. Parce qu’à ce stade, il est déjà considéré comme suffisamment prouvé que l’obésité a été un facteur de risque pour le coronavirus, et a fait souffrir de nombreux patients un état de gravité plus grand. Au point que, comme l’ont prouvé à l’époque les médecins de l’hôpital Roger Salengro de Lille, après avoir analysé les patients admis pour COVID-19 en réanimation, que les patients souffrant d’obésité sévère ont eu besoin d’une ventilation mécanique plus fréquemment, par rapport aux patients de poids normal.

Ceci quel que soit l’âge, le sexe, si le patient souffrait de diabète ou d’hypertension artérielle & mldr;

Et quel que soit l’excès de poids et autant que le coronavirus semble avoir déjà passé ses moments les plus dramatiques, nous terminons le mois d’octobre et il est temps de penser sérieusement à se faire vacciner contre la grippe

Les autorités de santé et les professionnels de la santé recommander la vaccination, en particulier pour les groupes considérés à risque, parmi lesquels les personnes souffrant d’obésité.