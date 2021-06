Le surprenant message de soutien de Sergio Ramos à l’équipe nationale

14/06/2021

Le à 20h15 CEST

Le footballeur, à ce jour, du Real Madrid, après avoir été la surprise de la liste de Luis Enrique lorsqu’il est resté dehors pour jouer l’Eurocup, ont voulu démontrer leur engagement envers le groupe à travers un post sur Instagram, où il a encouragé ses coéquipiers lors de ses débuts contre la Suède.

Sergio Ramos, capitaine et footballeur avec le plus d’apparitions internationales, a partagé une photo où il peut être vu ci-dessus son vélo électrique, qui porte son nom et son numéro de l’équipe nationale sur le cadre, accompagné d’un message qui dit : “Allez, Espagne ! Tout mon soutien et mes encouragements à mes coéquipiers pour leurs débuts à l’Euro 2020. Allons-y !” et un drapeau espagnol.

Malgré son absence, le footballeur blanc sera, à coup sûr, l’un de ceux qui le vivent le plus intensément depuis chez eux.