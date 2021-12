Le survirage du virage 11 a ruiné les qualifications mouvementées du GP d’Arabie saoudite de Carlos Sainz

Carlos Sainz a connu l’une des séances de qualification les plus mouvementées du premier Grand Prix d’Arabie saoudite qui s’est terminé avec un départ modeste P15.

L’Espagnol s’est retrouvé en tête de la feuille de temps à une étape de la Q1, qui s’est terminée par une réprimande de Pierre Gasly sur la radio de l’équipe Ferrari pour l’avoir bloqué. Le pilote AlphaTauri a ensuite reçu un avertissement officiel lorsque le duo s’est présenté devant les commissaires sportifs.

Mais c’est en Q2 que les choses se sont vraiment dégradées pour Sainz, qui a fait une vrille dans le virage 11 où, sans même le savoir, il a coupé le mur et a subi des dommages à l’aile arrière.

Après un rapide travail de rafistolage dans le garage, le joueur de 27 ans a eu une dernière chance d’essayer d’établir un temps qui lui permettrait d’entrer en Q3 – mais il a presque perdu la voiture à nouveau et s’est retiré des qualifications, toujours en difficulté. avec cet aileron arrière compromis.

🇸🇦 Difficile aujourd’hui. J’ai été rapide et confortable tout le week-end et un seul survirage a compromis Qualy et la course. J’ai accroché le mur, endommagé l’aile et j’ai dû abandonner le deuxième tour. Confiant dans mon rythme. Faisons la course demain. 👉https://t.co/XOPvOaeKP5 pic.twitter.com/qMIMbtV4C8 – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 4 décembre 2021

« C’est un peu dommage parce que je venais d’un très bon FP3, d’un très bon Q1, et tout à coup, ce cliché au milieu du virage 11 m’a coûté toute une qualification », a déclaré Sainz sur le site Web de la Formule 1.

« J’ai tapoté le mur avec la plaque d’extrémité arrière, un contact que je n’ai pas ressenti dans la voiture, puis quand j’ai regardé dans le rétroviseur, la plaque d’extrémité était complètement pliée et, de toute évidence, l’aileron arrière ne délivrait pas l’appui qu’il devrait.

« Quelque chose à analyser, quelque chose à voir pour voir ce que j’aurais pu faire différemment car c’est un survirage auquel je ne m’attendais pas. Ce virage avait été plat pour moi pendant toute la qualification et pour une raison quelconque, dans ce tour, j’ai perdu l’arrière. Nous allons l’examiner et en revenir.

Sainz n’est pas le seul pilote Ferrari à avoir eu des moments difficiles sur le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah parce que son coéquipier, Charles Leclerc, a subi une lourde chute lors de la FP2.

Mais l’homme de Madrid ne laisse pas ses difficultés de qualification affecter son moral, qui est au plus haut après de solides performances récentes qui ont solidifié une première saison prometteuse avec la Scuderia.

« Même avec l’aileron arrière plié comme c’était le cas, j’étais sur un très bon tour jusqu’à ce que l’aileron arrière abandonne correctement », a déclaré Sainz.

« Donc, la confiance est toujours là – elle a été là tout le week-end et les quatre derniers week-ends en fait. Une petite bosse sur la route, mais je me sens à l’aise et je me sens heureux.