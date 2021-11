Le survivant de Parkland, David Hogg, a lancé une gamme d’oreillers pour rivaliser avec Mike Lindell

Le survivant de la fusillade de Parkland et co-fondateur de March for Our Lives, David Hogg, a annoncé dans un récent tweet que lui et le développeur de logiciels William LeGate s’apprêtaient à lancer une entreprise d’oreillers en tant que « concurrence progressive » contre MyPillow, qui est dirigée par un fervent partisan de Trump et un complot déclaré. théoricien Mike Lindell.

Mike le « mon gars de l’oreiller » commente sa concurrence qui sera bientôt trop progressive sous la forme d’une entreprise d’oreillers progressive @williamlegate et je commence. Cette bataille d’oreillers est devenue très réelle @williamlegate https://t.co/jSNrUit1ZB – David Hogg (@davidhogg111) 4 février 2021

Lindell a été l’un des défenseurs les plus virulents de Trump et a constamment diffusé des théories du complot sans fondement sur les élections depuis que le président Biden a pris ses fonctions.

« David Hogg s’exprimant au Westminster Town Hall Forum à Minneapolis, Minnesota » de Lorie Shaull est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Après avoir été personnellement banni de Twitter pour avoir diffusé des informations erronées sur les élections, il a commencé à utiliser le compte d’entreprise MyPillow pour faire la même chose. Grâce à cette décision, son entreprise a également été bannie définitivement du géant des médias sociaux.

Lindell a également fait des vagues dans les apparitions dans les médias avec une récente interview tumultueuse avec Newsmax où des présentateurs ont tenté de l’empêcher de débiter de fausses allégations sur la fraude électorale lors des élections de 2020.

Puisqu’il a été si farouchement déterminé à répandre de fausses allégations sur la fraude électorale, Dominion Voting Systems lui a envoyé une lettre de cessation et d’abstention.

Alors que le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve de fraude électorale, Lindell continue de repousser, déclarant : « Je veux que Dominion intente son action en justice parce que nous avons 100 % de preuves que la Chine et d’autres pays ont utilisé leurs machines pour voler les élections. »

Hogg a déclaré que lui et son partenaire commercial LeGate espéraient « vendre 1 million de dollars de produits au cours de notre première année » et prévoyaient de le lancer dans l’année.

Il a dit, « [W]ous aimerions le faire plus tôt, mais nous avons des directives strictes sur la durabilité et [U.S.] producteurs de l’Union basés. Mike ne saura pas ce qui l’a frappé, cette bataille d’oreillers ne fait que commencer.

Lindell a répondu en disant seulement : « Bon pour eux… . rien de mal à une concurrence qui n’enfreint pas le brevet de quelqu’un.

