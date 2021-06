Le SUSHI vaut-il la peine d’être acheté en juin ?

in

SushiSwap SUSHI / USD a été créé par un ou plusieurs individus pseudonymes appelés collectivement Chef Nomi. C’est un logiciel qui s’exécute sur Ethereum qui incite un réseau d’utilisateurs à exploiter une plate-forme où ils peuvent acheter et vendre des actifs de crypto-monnaie.

Il utilise une collection de pools de liquidités, où les utilisateurs doivent verrouiller des actifs dans des contrats intelligents, et les commerçants peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies dans les pools, échangeant un jeton contre un autre au cours du processus.

Chez SushiSwap Farms, les fournisseurs de liquidités contribuent aux pools SushiSwap en connectant leurs portefeuilles Ethereum à un logiciel agricole où ils verrouillent leurs actifs dans un contrat intelligent.

La crypto-monnaie SushiSwap connue sous le nom de SUSHI joue un rôle dans la maintenance et l’exploitation du réseau.

Les utilisateurs qui possèdent SUSHI ont une part dans la gouvernance du protocole en pouvant voter sur des propositions qui peuvent potentiellement améliorer l’ensemble de l’écosystème et n’importe qui peut soumettre une proposition pour que les utilisateurs votent. Les utilisateurs de SUSHi peuvent également gagner une partie des frais générés par le réseau en pariant sur le groupe xSUSHI.

Évolution de SushiSwap

Le 31 mai, SushiSwap est passé à la plate-forme d’échelle Arbitrum de couche 2 dans le but d’éviter les frais de réseau coûteux d’Ethereum. Arbitrum a été mis en ligne sur le réseau principal le 28 mai.

Le 10 juin, SushiSwap a annoncé une collaboration avec Karate Combat, le leader mondial des compétitions professionnelles de karaté full contact. Cette collaboration vise à amener SushiSwap sur la scène des combats de Karaté au cours des quatre premiers épisodes de la troisième saison de Karate Combat qui débutera en juillet.

Le 11 juin, Volatility Protocol a annoncé qu’il offrira son jeton de gouvernance sur le MISO Launchpad sur SushiSwap. Le jeton VOL sera offert lors de cette vente aux enchères le 14 juin.

Avec toutes ces implémentations et collaborations, on peut s’attendre à ce que le prix augmente en raison de la demande accrue pour son jeton SUSHI natif. Le passage à l’arbitrage peut avoir un effet sur la valeur, tout comme la collaboration avec Karate Combat et le Volatility Protocol.

Faut-il acheter des SUSHI ?

Les frais réduits avec le passage à Arbitrum inciteront également de nombreuses personnes à passer à SushiSwap à partir d’autres plateformes.

Grâce à la collaboration avec Karate Combat, SushiSwap bénéficiera d’une exposition mondiale via les canaux en ligne de Karate Combat. Cela a le potentiel d’augmenter sa popularité, d’augmenter la demande de SUSHI et, par conséquent, de faire augmenter le prix des SUSHI.

À l’autre extrémité du spectre, VOL est le symbole de gouvernance du protocole de volatilité, et dès qu’il est proposé sur le MISO Launchpad, vous êtes sûr d’obtenir également une certaine traction.

Ces développements ont le potentiel de porter la valeur de SUSHI à 20 $ ou même plus s’ils réussissent et génèrent beaucoup d’intérêt. D’ici fin 2021, une prédiction plus réaliste serait de 15 $ en raison du passage à Arbitrum, ainsi que de la collaboration avec Karate Combat, qui apportera de nombreux nouveaux utilisateurs.

Aux niveaux actuels d’environ 9,50 $, cela pourrait être un investissement rentable si vous le faites à long terme, mais faites toujours preuve de diligence raisonnable avant d’investir.

