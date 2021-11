Le suspect Brooks de Waukesha Parade inculpé de 5 chefs d’homicide volontaire

— La caution de Brooks vient d’être fixée à 5 millions de dollars. Il y a aussi des rapports maintenant qu’une 6ème personne, un enfant, est décédée des suites de blessures subies lors du défilé.

L’homme qui, selon les flics, est responsable d’avoir fait traverser son SUV à un défilé de Noël du Wisconsin, tuant 5 personnes et en blessant des dizaines d’autres vient d’être inculpé… et est sur le point de comparaître pour la première fois devant le tribunal.

Selon des documents publiés mardi, Darrell Brooks Jr. a été frappé de 5 chefs d’accusation d’homicide intentionnel au premier degré – un chef d’accusation pour chaque personne tuée. Les documents racontent comment Brooks a ignoré les tentatives des civils et des policiers d’arrêter son véhicule.

Lire du contenu vidéo

Histoire

Non seulement cela, les agents affirment qu’il y a eu plusieurs moments où Brooks a eu l’occasion de quitter le parcours du défilé et il est resté à l’intérieur … en augmentant sa vitesse et en fauchant les gens.

Au total, il y a eu au moins 62 blessés par Brooks… les 5 victimes étaient toutes des adultes, mais nous savons que des enfants faisaient partie des blessés.

Lire du contenu vidéo

Daniel Rider / TMX

Comme nous l’avons signalé, l’arrestation de Brooks a été capturé sur la surveillance de la sonnette peu après le massacre. Il avait demandé aux propriétaires d’utiliser un téléphone, disant qu’il attendait un Uber … mais les flics n’ont pas tardé à le rattraper.

Brooks, qui a eu une carrière de rap à très petite échelle, a présenté le même véhicule qu’il a utilisé lors de l’attaque dans une de ses vidéos.

Publié à l’origine – 14h10 PT