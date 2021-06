Le suspect de Madeleine McCann brise le silence sur l’enquête avec une diatribe bizarre: “Scandale!” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Madeleine McCann: Cressida Dick fait le point sur l’affaire

L’homme de 44 ans connu uniquement sous le nom de Christian B. a rompu son silence un an après le développement majeur de l’affaire qui a saisi le monde lorsque le tout-petit a disparu d’un appartement au Portugal le 3 mai 2007. Dans une lettre manuscrite, il a qualifié l’enquête judiciaire de “scandale” et a déclaré que le procureur général chargé de l’enquête devrait démissionner de ses fonctions.

L’été dernier, le ressortissant allemand a été identifié comme le principal suspect de la disparition de Madeleine par les procureurs allemands.

Ils ont affirmé qu’ils possédaient des “preuves concrètes” que l’enfant britannique était mort.

Christian B, un délinquant sexuel multiple qui était en détention pour une autre infraction au moment de la révélation, a vécu au Portugal pendant un certain temps.

Dans sa lettre sur papier, il écrit : « Inculper un accusé est une chose.

Madeleine McCann a disparu de l’appartement loué de sa famille au Portugal en 2007 (Image: PA)

Gerry McCann brandit une affiche de sa fille disparue (Image: GETTY)

“Quelque chose de complètement différent – à savoir, c’est un scandale incroyable – lorsqu’un procureur lance une campagne publique de préjugés avant l’ouverture d’une affaire judiciaire.

« La liberté d’expression n’est pas un droit fondamental pour que chacun puisse dire et écrire ce qu’il veut. La liberté d’expression ne protège pas la majorité.

« Il protège la minorité.

Il a poursuivi: “Cela ne protège pas les opinions les plus logiques, les plus convaincantes ou les plus populaires, mais plutôt la position extérieure.”

La police photographiée dans la garrigue près de l’endroit où Maddie a disparu (Image: GETTY)

Il a ensuite demandé que les hauts procureurs démissionnent de leurs fonctions.

Il a déclaré: “J’appelle les procureurs de Brunswick Wolters et (Ute) Lindemann à démissionner de leurs fonctions.

“Les deux prouvent dans le monde entier par ma condamnation arbitraire dans le passé et par leur campagne scandaleuse de pré-déni dans le présent contre moi en tant que personne innocente qu’ils ne conviennent pas à un poste d’avocat pour le peuple allemand honnête et confiant et vous apportez honte à la justice.”

Le suspect, qui reste dans une prison de Basse-Saxe pour viol, n’a pas encore été confronté à des allégations dans l’affaire Maddie.

Kate McCann regarde une affiche de sa fille disparue (Image: GETTY)

Les enquêteurs parcourent la garrigue près de l’appartement où Madeleine a disparu (Image : GETTY)

Interrogé sur l’enquête le mois dernier, le procureur de la République de Braunschweig, Hans Christian Wolters, a répondu : “Non, l’accusé n’a pas encore été interrogé”.

Selon M. Wolters, les enquêtes prendront certainement quelques mois de plus pour mener à bien leurs travaux et elles pourraient peut-être aussi durer l’année prochaine ou au-delà.

Il n’était pas rare que l’interrogatoire d’un accusé – comme en l’espèce – ait lieu à la fin de l’enquête, a-t-il souligné.

Christian B. est soupçonné d’avoir enlevé Madeleine de l’appartement de vacances loué par sa famille à Praia de Luz et de l’avoir assassinée.

Une femme qui l’a rencontré après son retour dans son Allemagne natale après un passage au Portugal a déclaré qu’il semblait essayer de changer de vie après des démêlés avec la police.

La femme connue sous le nom de Lenta J. a déclaré l’avoir rencontré à Braunschweig en 2013 après avoir ouvert un kiosque.

Dans une interview vidéo, elle a affirmé qu’il avait invité tout le quartier à son stand dans le but de faire connaissance avec les habitants.

Par la suite, Lenta J. passait de temps en temps quand elle voulait faire quelques courses rapidement, a-t-elle déclaré.

Madeleine a été kidnappée dans un appartement au rez-de-chaussée (Image: GETTY)

Elle a affirmé qu’il lui avait dit qu’il avait vécu au Portugal où il avait été impliqué dans des affaires de drogue, de vol et de démêlés avec la justice.

Il a affirmé qu’il ne voulait plus mener une telle vie.

Après avoir appris qu’il était soupçonné du meurtre de la petite Madeleine, elle a dit qu’elle était choquée.

Elle a expliqué: “Je ne m’attendais pas à ce qu’il puisse faire ça à un enfant.

“Dans le kiosque, il était en fait toujours une personne très sympathique, drôle, vif d’esprit et toujours bien habillé.”

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.