Le meurtrier présumé du député Sir David Amess aurait été « mort derrière les yeux » après que le politicien ait été poignardé « 17 fois ».

Un secouriste qui a été l’un des premiers sur les lieux du coup de couteau, a déclaré avoir vu le suspect menotté « le regard vide ».

L’homme interrogé par la police antiterroriste au sujet de l’attaque s’appelait hier soir Ali Harbi Ali, 25 ans, du nord de Londres.

Il aurait perpétré les coups de couteau frénétiques avant d' »attendre calmement » l’arrivée de la police.

Sir David a été poignardé quelques minutes après avoir terminé un appel Zoom (Photo: .)

« Ce que j’ai vu était horrible », a déclaré le secouriste au Sun.

« Nous avons su immédiatement que David était mort. Il n’y avait aucune chance que quelqu’un survive à ça. C’était une attaque si sauvage. Les gens fondaient en larmes parce que personne ne pouvait rien faire pour lui.

«L’attaquant (présumé) était déjà menotté et était assis par terre. Il était complètement mort derrière les yeux, le regard vide. Et il n’a rien dit.

La police a été vue aujourd’hui en train de fouiller une maison à Kentish Town, au nord de Londres, en lien avec le meurtre.

La mort du politicien a choqué le pays (Photo: PA)



Sir David a accepté de voir son meurtrier présumé même s’il n’avait pas de rendez-vous (Photo: .)

L’adresse est à 50 miles de Leigh-on-Sea où Sir David a été tué lors d’un événement de circonscription.

La police a eu plus de temps pour interroger le suspect car il est soupçonné d’une infraction terroriste. Les agents ont jusqu’au 22 octobre pour l’inculper ou le libérer.

Une piste d’enquête est que le tueur a peut-être été radicalisé pendant le verrouillage.

Le père du tueur présumé était un haut fonctionnaire du gouvernement somalien et a déclaré qu’il avait été « traumatisé » d’apprendre que son fils était en détention.

Des témoins ont déclaré que le couteau était arrivé sans réservation et avait attendu 40 minutes avant que Sir David n’accepte de le voir.

Le député venait de terminer un appel Zoom avec le responsable des relations publiques Richard Hillgrove pour discuter d’une initiative de «parlement des enfants».

Les personnes sur place ont déclaré que le calme du suspect après l’attaque était » déconcertant « .

Il pourrait encourir une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il était reconnu coupable en vertu de la loi sur le terrorisme.



