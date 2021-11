Le suspect du défilé de Waukesha a battu sa petite amie cinq mois avant de l’écraser avec sa voiture

Le tueur présumé du défilé de Waukesha a été arrêté en Géorgie pour avoir battu la mère de l’un de ses enfants – cinq mois seulement avant d’avoir écrasé la même femme avec sa voiture.

Darrell Brooks, 39 ans, a été menotté le 26 mai devant le County Hearth Inn à Union City, en Géorgie, selon les dossiers de police obtenus par Fox News.

Département du shérif de Waukesha (Département du shérif de Waukesha)

Un témoin au-dessus de Brooks aurait frappé la victime de 30 ans à travers le mur du motel vers 1 heure du matin et l’a confronté.

Les flics ont répondu et ont déterminé que Brooks avait frappé sa petite amie, qui avait des ecchymoses et des rougeurs autour des yeux, et l’ont arrêté pour coups et blessures, selon les dossiers de la police. Le sort de l’affaire n’était pas clair dans l’immédiat.

LE CARNAGE DE LA PARADE DE WAUKESHA ARRIVE UN PEU PLUS DE 6 ANS APRÈS UNE ATTAQUE SIMILAIRE DANS L’OKLAHOMA AVEC DES SIMILILARITÉS ÉERIEUSES

Mais cinq mois plus tard, le 2 novembre, les procureurs ont déclaré que Brooks avait renversé la même femme avec cette Ford Escape rouge près d’une station-service BP à Milwaukee, laissant des traces de pneus sur sa jambe, selon des documents judiciaires. Il a été inculpé de mise en danger imprudente, de coups et blessures et d’autres crimes présumés.

(Rebecca Rosenberg, Fox News Digital)

Après que la mère de Brooks, Dawn Woods, a versé sa caution inhabituellement faible de 1 000 $ dans l’affaire, le criminel de carrière était libre le 21 novembre de participer à un défilé de Noël annuel à Waukesha, tuant six personnes et en blessant 60.

Le procureur du district du comté de Milwaukee, John Chisholm, a qualifié la demande de mise en liberté sous caution d’un procureur junior de « faiblement faible » et a lancé une enquête interne.

Le casier judiciaire de Brooks remonte à 1999 lorsque lui et un ami ont à plusieurs reprises coupé un autre homme avec un cutter lors d’une bagarre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il est actuellement détenu sous caution de 5 millions de dollars et fait face à six chefs d’accusation d’homicide volontaire et d’autres accusations pour le déchaînement meurtrier des vacances qui a blessé 18 enfants et tué Jackson Sparks, 8 ans.