Le suspect du défilé de Waukesha a échappé à la prison dans l’affaire de son père mort cinq jours seulement avant l’attaque meurtrière

WAUKESHA, Wisc. – D’ABORD SUR FOX : Quelques jours avant que le suspect du défilé de Waukesha, Darrell Brooks Jr., ait fauché des dizaines de piétons lors d’une célébration de Noël, il s’est évadé de prison pour la troisième fois malgré ses antécédents criminels alarmants, selon les archives judiciaires.

Brooks, un criminel de carrière et père mauvais payeur qui doit plus de 40 000 $ de pension alimentaire pour enfants non payée, a pris encore plus de retard sur les paiements plus tôt cette année et s’est retrouvé coupable d’outrage à un tribunal de paternité de Waukesha. Mais il a blâmé un séjour de six mois en prison en Géorgie pour l’avoir empêché de travailler, et donc incapable de payer, lors d’une audience le 16 novembre.

Il aurait dû passer 120 jours en prison pour cette ordonnance d’outrage, selon les archives judiciaires. Mais il a obtenu un sursis à condition qu’il débourse de l’argent – ​​ce qu’il n’a de nouveau pas fait.

Une série de plusieurs mugshots montrant le suspect de Waukesha, Darrell Brooks, au fil des ans. (Waukesha PD/AP)

WAUKESHA SUSPECT A BATTU UNE EX-PETITE AMIE EN GÉORGIE DES MOIS AVANT DE LA FAIRE FONCTIONNER AVEC UN SUV

Lors de l’audience de novembre, le commissaire du tribunal a convenu que la peine de prison en Géorgie – pour avoir prétendument battu la même femme qu’il aurait renversée avec son SUV le 2 novembre dans le Wisconsin – a empêché Brooks de travailler et de gagner de l’argent pour payer ses obligations. Il a donc à nouveau suspendu l’ordonnance d’outrage – même si Brooks n’avait effectué aucun paiement depuis 2019.

« Sur la base de l’incarcération de M. Brooks pendant 6 mois auparavant, le tribunal annule la capias et rétablit la suspension pour outrage; libéré sur cette affaire », a écrit le commissaire David Herring après une audience sur la question de savoir si Brooks devrait être enfermé le 16 novembre, cinq jours avant l’attaque meurtrière du défilé.

Le bureau de l’avocat de la Waukesha County Corporation, qui s’occupe de l’affaire de paternité, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Mais David Sielaff, un avocat du bureau, avait demandé au tribunal de lever la suspension et d’incarcérer Brooks lors de l’audience, selon les dossiers du tribunal.

Le tribunal a finalement libéré Brooks sur son propre engagement – ​​sans caution – et lui a demandé de fournir la preuve de sa peine de prison en Géorgie. L’audience, devant un tribunal de Waukesha, a eu lieu juste après 13 heures – peu de temps après que Brooks ait été libéré sous caution d’une prison de Milwaukee pour une affaire sans rapport.

Contrairement aux affaires de crime en instance de Brooks à Milwaukee et au Nevada, la question de paternité n’a pas eu lieu devant un tribunal pénal et ses accusations en suspens n’ont peut-être pas été prises en compte, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

« Le tribunal a-t-il eu une autre chance de l’emprisonner? Absolument », a déclaré James Scozzari, un avocat de la défense pénale basé dans le Michigan. « Mais c’est une question sans rapport et je ne sais pas s’ils vont prendre en considération toutes ces autres choses qui se sont produites. »

Mais Mike Padden, un autre avocat de la défense pénale basé au Minnesota, a déclaré que le tribunal avait raté une autre occasion de garder Brooks hors de la rue.

LE SUSPECT DE LA PARADE DE NOL DE WAUKESHA DARRELL BROOKS JR. A REÇU UNE caution de 1 G$ MALGRÉ LES AVERTISSEMENTS DE DRAPEAU ROUGE, LES DOCUMENTS DE LA COUR MONTRENT

« C’est un autre exemple du système qui donne une gifle à ce type », a-t-il déclaré mardi. « Je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’ils soient tous les deux séparés. Il est devant un officier de justice et son casier judiciaire sera publié, et c’est une autre opportunité pour le système de le garder en détention s’il a un mandat en attente. »

D’un autre côté, la Cour suprême a statué que le non-paiement de la pension alimentaire pour enfants en raison de la pauvreté ne peut pas conduire l’auteur en prison, a déclaré mardi John Gross, avocat de la défense et professeur agrégé de clinique à la faculté de droit de l’Université du Wisconsin-Madison. .

Département du shérif de Waukesha (Département du shérif de Waukesha)

« C’est en quelque sorte l’un des problèmes des mécanismes d’exécution des pensions alimentaires pour enfants : en gros, vous ne pouvez pas faire couler le sang d’une pierre », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas simplement enfermer quelqu’un à cause de sa pauvreté. Ils vont devoir prouver qu’il avait la capacité de payer et qu’il ne l’a pas fait. »

Ce n’est pas la première fois qu’un problème juridique renvoie Brooks dans la rue.

En février, en raison des arriérés de COVID-19 et de son droit à un procès rapide, un juge a dû libérer Brooks sous caution de 500 $ dans le cadre d’un incident de 2020 au cours duquel il aurait tiré sur son neveu et une autre femme, ne frappant personne.

Alors que Brooks était libre dans cette affaire, il a accumulé des accusations de violence domestique supplémentaires en Géorgie et à Milwaukee – puis aurait traversé le défilé de Noël de Waukesha.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le commissaire du tribunal de Milwaukee, Cedric Cornwall, a eu une autre chance de fixer une caution plus élevée pour Brooks début novembre – mais il a accepté la demande d’un procureur pour seulement 1 000 $ malgré un casier judiciaire remontant à 1999, l’affaire de crime ouverte et un mandat actif hors du Nevada pour aurait sauté sous caution pour une accusation de crime sexuel.

Dans une évaluation préliminaire de cette affaire, un enquêteur a soulevé des signaux d’alarme concernant le potentiel de Brooks à commettre de nouveaux crimes et à ne pas revenir devant le tribunal.

Puis, le 21 novembre, il se serait rendu au défilé de Noël de Waukesha, tuant six personnes et en blessant 62.

Jackson Sparks, huit ans, a succombé à ses blessures deux jours après l’attaque. La police avait précédemment identifié cinq adultes tués dimanche : Virginia Sorenson, 79 ans, LeAnna Owen, 71 ans, Tamara Durand, 52 ans, Jane Kulich, 52 ans et Wilhelm Hospel, 81 ans.