Le suspect du meurtre de Jacqueline Avant a purgé une peine pour vol qualifié, infligeant des blessures corporelles avant le meurtre de Beverly Hills

L’homme accusé du meurtre de Jacqueline Avant, épouse du directeur musical Clarence Avant, lauréat d’un Grammy Award, a été libéré sur parole d’une prison de Californie en septembre après avoir purgé une peine pour vol qualifié et a été incarcéré pour d’autres infractions.

Aariel Maynor, 29 ans, de Los Angeles, est soupçonnée d’avoir tué par balle Avant, 81 ans, dans son domaine de Beverly Hills tôt mercredi lors d’un cambriolage présumé. Il a été arrêté par des policiers de Los Angeles lors d’un deuxième cambriolage au cours duquel il s’est accidentellement tiré une balle dans le pied, ont annoncé jeudi les autorités.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le chef de la police de Beverly Hills, Mark Stainbrook, a déclaré que Maynor était en liberté conditionnelle au moment du meurtre et avait de « nombreux antécédents criminels » avant de refuser de donner des détails.

Aariel Mayor, 29 ans, a été libéré sur parole en septembre après avoir été condamné pour vol qualifié et vol qualifié. Il est accusé d’avoir tué Jacqueline Avant, épouse du directeur musical Clarence Avant, lauréat d’un Grammy Award, dans la maison du couple à Beverly Hills cette semaine. (Département des services correctionnels et de réadaptation de Californie)

Maynor a été libéré sur parole le 1er septembre après avoir été condamné à quatre ans de prison pour vol au deuxième degré en novembre 2018, a déclaré à Fox News le California Department of Corrections and Rehabilitation. La peine était assortie de peines plus lourdes car il avait déjà été condamné pour un crime.

En 2013, il a été condamné à une peine de cinq ans pour un vol au deuxième degré distinct et des blessures corporelles graves. Il a également reçu 16 mois supplémentaires pour une condamnation pour vol qualifié.

Il a été mis en liberté conditionnelle le 16 mars 2018, mais s’est ensuite « enfui » en juillet de la même année. En août 2018, il était de retour en liberté conditionnelle, ont indiqué des responsables.

Pendant qu’il était en liberté conditionnelle, il a été enregistré comme transitoire, a indiqué le CDCR.

En 2011, il a été arrêté à Santa Monica pour un délit présumé d’ivresse publique.

Jacqueline Avant, à gauche, et Clarence Avant apparaissent à la 11e cérémonie des AAFCA Awards à Los Angeles le 22 janvier 2020. Elle a été abattue mercredi tôt à Beverly Hills, en Californie.

Les enquêteurs n’ont pas spéculé sur les raisons pour lesquelles Maynor aurait tiré sur Avant. Ils ont été contactés par le service de police de Los Angeles après que le deuxième cambriolage ressemblait à celui qui a eu lieu à Beverly Hills, ont annoncé jeudi des responsables.

« Quelque part dans la nuit, nous avons eu un commandant de quart astucieux à Hollywood (Division) qui a commencé à assembler deux et deux et a contacté Beverly Hills … et nous avons commencé à communiquer, et il y avait quelques similitudes », a déclaré le chef adjoint du LAPD, Blake Chow. mentionné.

Les autorités ont récupéré des preuves liées à la fusillade d’Avant, y compris un fusil AR-15, a indiqué la police. Clarence Avant et un agent de sécurité privé se trouvaient sur la propriété au moment de la fusillade mais n’ont pas été blessés.

Le chef de la police de Beverly Hills, Mark G. Stainbrook, à gauche, s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse, le mercredi 1er décembre 2021, à Beverly Hills, en Californie. Jacqueline Avant, l’épouse de la légende de la musique Clarence Avant, a été tuée par balle à Beverly Hills. tôt mercredi. Le deuxième à partir de la gauche est le maire de Beverly Hills, Robert Wunderlich. (Photo AP/Chris Pizzello)

Maynor a été emmené à l’hôpital après s’être tiré une balle dans le pied et sera incarcéré à la prison du comté de Los Angeles une fois qu’il aura été médicalement autorisé par les médecins.

Jacqueline Avant était une philanthrope et résidente de Beverly Hills depuis 55 ans, et son mari de 90 ans était le sujet du documentaire Netflix 2019 « Le Parrain noir ». En octobre, Clarence Avant a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame.

Le couple était marié 54 ans.