Le suspect d’une attaque à la hache de New York en cours d’évaluation après son arrestation, selon les autorités

Un suspect à New York subissait une évaluation psychiatrique après avoir été arrêté mercredi dans le cadre d’une attaque brutale à la hache contre un homme à un guichet automatique de la Chase Bank dimanche soir, ont annoncé les autorités.

Aaron Garcia, 37 ans, était recherché mardi dans le cadre de l’attaque à la hache lorsqu’il a ensuite été accusé d’avoir menacé une autre victime avec un marteau – et d’avoir utilisé l’outil pour briser les vitres de plusieurs voitures garées et d’un restaurant, a annoncé la police.

La police a arrêté Garcia mardi soir et l’a transporté au centre médical de Bellevue, ont annoncé les autorités.

NYC SASHING: UN HOMME ATTAQUE BRUTALEMENT PAR UN MANIAC TENANT UNE HACHETTE AU GAB DE LA BANQUE

Aaron Garcia, 37 ans, a été placé en garde à vue mardi soir après une attaque à la hache dimanche, selon les autorités. (Police de Yonkers)

La police de Yonkers, au nord de New York, a déclaré que Garcia avait quatre mandats d’arrêt actifs et un mandat d’arrêt actif pour des accusations d’outrage criminel, de harcèlement, de harcèlement aggravé et de harcèlement criminel, a rapporté WNBC-TV de New York.

Les accusations semblaient être de nature domestique et découlaient de plusieurs arrestations en 2020 et plus tôt cette année, selon la station.

Affrontement bancaire

Dimanche, le suspect, portant un masque chirurgical noir, a été filmé en entrant dans la Chase Bank dans le Lower Manhattan vers 17h30, tenant une hache dans la main droite – quand soudain il s’est jeté sur la victime, Miguel Solorzano, 50 ans, et lui a tranché une jambe par derrière.

Une lutte s’ensuivit alors que Solorzano tentait de se protéger avec un sac à dos avant que Garcia ne semble porter plusieurs coups de hache, faisant couler du sang. Avec la victime hors cadre dans la vidéo, Garcia a ensuite été vue en train de briser les écrans des guichets automatiques avant de laisser tomber la hache de guerre et de s’éloigner.