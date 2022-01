Le suspect habituel et le patron actuel de Prem ne sont que des noms que Paul Scholes veut comme patron de Man Utd

Paul Scholes a nommé Mauricio Pochettino et Antonio Conte comme ses deux meilleurs choix pour remplacer Ralf Rangnick en tant que manager de Manchester United cet été.

Les Diables rouges nommés Rangnick en tant que patron par intérim en novembre, l’entraîneur allemand succédant à Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à la fin de la saison avant d’assumer ensuite un rôle de consultant auprès du club.

Après un début de mandat de cinq matchs sans défaite, Rangnick a subi un contrôle de la réalité au cours de la semaine dernière. Une performance lamentable et une défaite à domicile contre les Wolves ont été suivies d’un victoire chanceuse en FA Cup contre une équipe d’Aston Villa qui était clairement la meilleure équipe à Old Trafford lundi soir.

Scholes a déjà remis en question la nomination de Rangnick, affirmant qu’il était « étonnant » qu’un manager avec si peu de trophées soit aux commandes. Et maintenant, il a révélé qu’il voulait que Conte ou Pochettino prennent le relais.

United était en pourparlers avec Conte après le limogeage de Solskjaer mais a décidé d’aller dans une direction différente. Cela a laissé la porte ouverte à Tottenham pour fondre après avoir limogé Nuno Espirito Santo.

Pochettino, quant à lui, a été lié à plusieurs reprises au hotseat d’Old Trafford et est en charge du PSG depuis un an.

Conte, Pochettino les deux seuls

Lorsqu’on lui a demandé qui il considérait comme le remplaçant idéal de Rangnick, la légende des Red Devils a déclaré à la chaîne YouTube de Webby & O’Neill : « Conte à Tottenham ou Pochettino. Je pense que l’un d’entre eux est le manager que nous voulons.

« On sait que Conte est là-haut avec [Pep] Guardiola, [Jurgen] Klopp et [Thomas] Tuchel. On le sait, c’est acquis.

« Je pense donc que Man United devrait chercher quelqu’un comme ça. Les fans de Tottenham n’aimeront pas que je le dise, mais je pense qu’ils pourraient probablement encore l’avoir [in the summer].

« Vous pouvez déjà voir que Conte est un peu frustré par ses joueurs, il veut autre chose. Je pense que Conte pourrait faire quelque chose de spécial ici.

« Il a le pedigree pour le faire. Pourra-t-on le faire entrer ? Je ne sais pas.

« Je pense que Pochettino est un manager brillant, j’aime ce qu’il fait et j’aime ce qu’il a fait à Tottenham.

« On ne sait pas encore ce qui se passe au PSG. Voyons s’il peut s’avérer être un manager d’élite. Il a encore quelque chose à prouver pour moi mais je pense qu’il est plus que capable de le faire.

Rangnick CV pas à la hauteur

Quant au sort actuel de Rangnick en charge, Scholes a ajouté : « Pour moi, Manchester United devrait avoir les meilleurs disponibles dans les rôles les plus importants. Le rôle le plus important est le gestionnaire.

«Nous sommes allés voir un homme qui est bien considéré dans toute l’Europe, mais il n’a pas eu autant de succès en tant qu’entraîneur.

« On lui a demandé de venir gérer le plus grand club du monde. C’est quelque chose que je n’arrive pas à comprendre.

« Ils ont besoin de l’un des meilleurs managers du monde, l’un des cinq meilleurs managers du monde, et ils n’ont pas ça. Je trouve cela étonnant.

Manchester United est de retour en Premier League ce week-end lorsqu’il affronte à nouveau Aston Villa à Villa Park.

