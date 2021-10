Le suspense! Agents libres, l’épreuve d’Andrew Freeman

À l’approche de l’intersaison, une pensée hante la direction des Dodgers de Los Angeles. La liste des agents libres qui laisseront les derniers de la saison MLB 2021 pour l’équipe californienne est longue et remarquable.

Les noms qui se profilent peuvent sembler à première vue être inévitablement liés à jamais aux Dodgers de Los Angeles. Clayton Kershaw, Kenley Jansen et Corey Seager sont des joueurs de la franchise depuis qu’ils ont porté pour la première fois un uniforme de la MLB.

D’un autre point de vue, il existe d’autres noms qui ne sont pas traditionnels, mais qui se sont plus ou moins inscrits dans la philosophie de l’équipe. Puis Chris Taylor apparaît en tête du deuxième groupe, mais qui a été rejoint avec une vitesse et une facilité incroyables par Max Scherzer. Corey Knebel pourrait également faire partie de ce groupe, du moins dans l’esprit de Dave Roberts, qui cette série éliminatoire a fait de lui son « ouvreur » préféré.

Les #Dodgers voient Max Scherzer (leader en ERA, WHIP et BAA en #MLB), Corey Seager (.800+ OPS en toutes saisons depuis 2019), Clayton Kershaw (xFIP de 2.81 en 2021) et Chris Taylor (13 SB, 90 R, 4 3B en 2021) seront agents libres en 2022 pic.twitter.com/8SG4SysjjN – Sparkball (@Spark_Ball) 22 septembre 2021

Pour clôturer le deuxième peloton, nous avons Mariachi Joe Kelly, qui a parfois semblé être une chaîne de diamants, chère mais de peu de valeur d’usage, au-delà de la dispute avec Carlos Correa. Cependant, il s’est réinventé avec son Knukle Curve après une dernière opération d’intersaison qui l’a tenu à l’écart pendant un certain temps et est sans aucun doute devenu un bien meilleur lanceur que celui qui récoltera 12 millions fin 2021.

Du reste, seul Albert Pujols est un actif à valeur commerciale. Au-delà de ce que le futur membre du Hall of Fame peut apporter sur le terrain de jeu, c’est sa valeur ajoutée dans le dogout, la prise qui est devenue virale tant de fois, les conseils avisés de l’expérience d’une longue carrière pleine de records et, bien sûr , la contribution jamais non pondérée des revenus des ventes de marchandises que le dominicain génère dans les magasins officiels des Dodgers de Los Angeles et de la MLB.

Point séparé pour la nébuleuse, le trou noir, l’homme qui est arrivé avec des bulletins de vote pour transformer les Dodgers et leur rotation en terreur de la MLB et qui a fini par partir en congé administratif peu avant le All-Star Game et qui a encore un assez futur incertain. Trevor Bauer a une option prévue dans son contrat à sa décision pour une deuxième année avec l’équipe, qui, compte tenu du cours des choses, ne semble pas se matérialiser.

La masse salariale des Dodgers de Los Angeles pour 2021 a dépassé 237 millions. Cette valeur comprend tout ce qui est payé dans l’année en cours en tenant compte des primes précédentes et des paiements différés. Cependant, la valeur utilisée pour calculer le tarif luxe utilise la moyenne annuelle des contrats pluriannuels, ce qui porte cette valeur à 256,9 millions. La taxe payée au cours de la saison 2021 dépasse les 17 millions, évolutive si elle est maintenue dans les conditions actuelles.

Si l’on ajoute à cela le fait qu’il est discuté avec beaucoup de force dans le cadre du nouvel Accord (l’actuel expire le 1er décembre 2021) pour réduire le seuil de luxe à 180 millions la situation pour les renouvellements des Dodgers et les nouvelles signatures pendant la morte saison, ce sera très complexe, même si ce numéro doit avoir un processus de mise en œuvre.

Les Dodgers de Los Angeles, dont les joueurs n’expirent pas, sont à 206,2 millions de dollars pour la saison 2022. Seulement 3,8 millions de moins que le seuil de luxe actuel.

Pour économiser de l’argent, les 35,33 millions de Trevor Bauer pourraient tomber de ce chiffre. Le reste de l’argent utilisé passe inefficacement par David Price, 16 millions, et il faudrait voir ce que la direction décide sur les 16,5 millions que représente Cody Bellinger.

Price était un fardeau nécessaire à l’époque pour amener Mookie. Il ne s’est pas lancé en 2020 et son 2021 a été loin du salaire perçu. Le point sur le i est la non-présence d’un joueur à salaire à deux chiffres sur la liste des séries éliminatoires.

Mais il est impossible pour tout le monde de rester dans les collines du ravin de Chavez. Les épingles de sûreté, à mon avis, ci-dessous.

Sportivement Corey Seager (plus de 30 millions estimés pour la firme) a beaucoup à apporter. Il est le chef d’équipe ou le co-chef dans la plupart des statistiques STTCAST. Deuxième en XWOBA, .391 (mesure la moyenne prenant en compte la probabilité de réussite d’un coup en tenant compte de l’angle de sortie, de la vitesse de sortie et de la vitesse du frappeur) et en XSLUG (sluggin attendu selon les caractéristiques du coup) avec .523. Ces départements sont dirigés par Max Muncy avec respectivement 0,405 et 0,572.

Il est également deuxième en xBA, .292 à .296 de Trea Turner (probabilité qu’une balle frappée devienne un coup) et mène le WOBA (moyenne pondérée sur la base) avec .389 et en pourcentage de frappe au-dessus de la sortie de 95 mph avec 49,3%.

Ensuite, il y a Chris Taylor (11 millions estimés pour la firme), en pleine maturité sportive, et qui en tant qu’utilitaire apporte polyvalence et maniabilité à la gamme. Chris a également été productif et opportun comme presque tous les joueurs des Dodgers cette saison. En saison régulière, deuxième derrière Max Muncy en moyenne au bâton avec les porteurs de ballon et en séries éliminatoires le seul à produire dans cette situation contre les Braves d’Atlanta.

Pour clore la liste de ceux qui, selon moi, peuvent beaucoup contribuer à l’équipe en 2022, il y a Max Scherzer, Corey Knebel et Joe Kelly. Mad Max à 37 ans, c’est comme le vin, à son meilleur. Candidat au Cy Young Award en Ligue nationale lors de la saison 2021 de la MLB (ce serait sa quatrième). Max a encore beaucoup de carburant réservé dans le réservoir.

Knebel pourrait remplir le rôle de Kenley Jansen pour un tiers du prix et tout aussi efficace. Et Joe devrait étendre son travail à quelques manches ou alterner avec Knebel et Treinen dans les clôtures du jeu, mais son jeton devrait diminuer par rapport aux 12 millions actuels pour que, ajoutés à Knebel, ils fassent une valeur suffisamment inférieure à celle de Jansen 20 millions. .

Clayton, avec un an à oublier avec des blessures répétées et peu de chances de contribuer dans la seconde moitié du tournoi, ne semble pas être en mesure de mériter un contrat de 30 millions qu’il demandera. Nostalgie, sentiments et honneurs mis à part.

En fin de compte, l’évaluation d’Albert sera purement financière et sera plus débattue dans le département des finances que dans le département des opérations baseball.

Bref, une trêve hivernale qui n’aura pas de repos. Occupé pour le magicien au chapeau haut de forme, Andrew Friedman, mais sûrement comme il a déjà habitué ses fans à un tour de luxe qu’il réservera pour la dernière ligne droite.