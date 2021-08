Le SUV de Kyle Kuzma volé, le conducteur dirige les flics dans une course-poursuite à grande vitesse

in

Kyle KuzmaLe SUV de a été volé … puis emmené dans une balade qui a conduit à une poursuite à grande vitesse et à un éventuel accident.

Des sources policières nous disent… Le SUV Chevy Tahoe de Kuzma a été volé quelque part à Hollywood et a finalement été impliqué dans une poursuite policière vers 1h30 du matin tôt dimanche matin. La poursuite, nous dit-on, s’est terminée lorsque le suspect a heurté une voiture de police et envoyé un officier à l’hôpital avec des blessures mineures.

ARRIÈRE-PLAN

Le suspect a finalement été attrapé, et on nous dit qu’il sera condamné pour un certain nombre d’accusations. Des témoins oculaires sur les lieux nous disent que le Tahoe s’est arrêté lorsqu’il s’est finalement écrasé contre une porte du lycée de Belmont, juste à l’extérieur de DTLA … qui est loin d’Hollywood proprement dit.

On nous dit que le conducteur a été arrêté et emmené à l’hôpital … car il semblait avoir subi une sorte de blessure à la jambe. Une partie des conséquences de cette épave a été capturée par des photographes qui se sont présentés sur les lieux … et il semble que de nombreux policiers aient été appelés pour s’occuper.

On ne sait pas si le véhicule a été volé dans la maison de Kyle ou juste dans la rue quelque part.

Quoi qu’il en soit, des sources proches du dossier confirment à TMZ que le SUV est bien immatriculé au nom de Kyle… mais on nous a assuré qu’il n’avait rien à voir avec l’incident lui-même. On nous dit que le manager de Kyle conduit la voiture et est celui qui a déposé le rapport de police. Kyle n’a même pas été informé de la disparition de la voiture avant dimanche matin.

Comme nous l’avons dit, une pause difficile pour Kuz … qui vient de se faire échanger par les Lakers … et est en route pour Washington DC Pas le plus beau cadeau d’adieu que LA puisse lui offrir 😅.